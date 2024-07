Gli sviluppatori di Google, nonostante il periodo estivo, non hanno di certo ridotto il loro lavoro. Nelle ultime ore, infatti, nell’ambiente Android si sta parlando di due nuovi aggiornamenti molto interessanti.

Il primo riguarda Google Foto e, nello specifico, l’apertura della Cartella bloccata, un update legato alla versione 6.89 dell’app. La novità, disponibile sia per la versione Android che su iOS, è un’apertura molto più semplice della suddetta area protetta.

In precedenza, per accedere alla Cartella bloccata, era necessario aprire l’app, andare nella scheda Raccolte e selezionare Utilità in alto a destra, scorrendo fino a Organizza la tua libreria. Ora, come è possibile apprezzare entrando in Google Foto, i passaggi sono stati ridotti. Di fatto, è possibile accedere alla cartella tramite Raccolte e selezionando direttamente la voce Bloccati, di fianco a Preferiti.

Un nuovo FAB per Chrome: di cosa si tratta

L’altra novità riguarda il browser Chrome e, sebbene non sia ancora “ufficiale” ha già attirato l’attenzione di molti utenti.

Stiamo parlando dell’integrazione di un nuovo elemento nel design dell’app, ovvero l’adozione di un Floating Action Button, ovvero un FAB. Questa è tutt’altro che una novità assoluta per l’ecosistema Google, con contesti come Gmail, Keep e Maps che hanno già potuto giovare di tale soluzione.

Come spiegato dalla stessa compagnia, un FAB è un pulsante che esalta una funzione primaria di una specifica applicazione. Si tratta di un bottone collocato in basso a destra del display, offrendo all’utente un’azione mirata. Un esempio? Per quanto riguarda Google Maps, il FAB integrato permette di centrare la mappa tenendo conto della posizione dell’utente. Anche Google Drive si affida a questa soluzione: l’app offre ben due FAB, uno per creare un nuovo contenuto e uno per accedere alla funzione di scansione con la fotocamera.

Il FAB di Chrome è apparso nella versione beta 127.0.6533.23 dell’app e, a quanto pare, servirà per aprire una nuova scheda. Questa opportunità è attualmente offerta all’utente attraverso un’apposito bottone in alto a sinistra ma, la nuova soluzione di design, sembra più improntata a un approccio user friendly.

Al momento attuale non è dato sapere quanto sarà necessario attendere per vedere il nuovo FAB su Chrome ma è probabile che l’implementazione sia imminente.