Solo qualche giorno fa avevamo anticipato del lancio di Gemini Live, il mezzo con il quale avere un’interfaccia conversazionale con l’intelligenza artificiale di Google. Poi c’è stato l’evento di Google con la presentazione dei nuovi device della serie Pixel 9 e in quell’occasione Google ha annunciato il lancio di Gemini Live, ma tutto faceva pensare a un rilascio graduale iniziando da un piccolo numero di utenti. Le cose sembra stiano andando diversamente.

Chi sta ricevendo Gemini Live

Dalla giornata di ieri su diversi device è apparso Gemini Live. Per poterlo utilizzare è necessario non solo avere uno smartphone Android (per iOS bisognerà ancora aspettare) e avere installata l’app Gemini, ma anche avere un abbonamento Gemini Advanced (gratuito il primo mese e dal successivo bisogna prevedere il costo di 21,99€ al mese) accessibile con un piano Google One AI Premium.

Tra coloro che hanno ricevuto da subito l’aggiornamento hanno potuto notare (su suggerimento stesso di Gemini) la presenza di un pulsante aggiuntivo in basse a destra dell’interfaccia utente di Gemini che, dopo averlo premuto, permette di accedere a una schermata dalla quale attivare Gemini Live. Una volta attivato è possibile scegliere tra 10 diverse voci tutte con una voce molto naturale.

Tra gli aspetti interessanti del rilascio di Gemini Live c’è che è stato individuato sia su un Samsung Galaxy S24 che su un Pixel 8a. Quindi il lancio non sembra essere legato a un modello preciso e neanche a quelli di ultimissima generazione.

Vedremo come procederà il rilascio di Gemini Live e se i costi di accesso saranno confermati essendo diversi gli utenti che li considerano un ostacolo non indifferente per utilizzare le funzionalità di livello premium dell’intelligenza artificiale di Google.