L’intelligenza artificiale è tutt’intorno a noi, ha ormai letteralmente monopolizzato il settore tecnologico tanto che la ritroviamo in svariati prodotti e servizi; chi tra voi ha seguito l’ultimo evento Made by Google del colosso di Mountain View si sarà certamente accorto come il focus della conferenza fosse l’intelligenza artificiale, Google Gemini è ora alla base di tutto, premurandosi di fornire agli utenti che acquisteranno uno dei nuovi smartphone tutta una serie di funzionalità esclusive, anche in ambito accessibilità.

L’azienda ha anche in cantiere alcune nuove applicazioni che beneficiano dell’integrazione con il chatbot IA, e ha inoltre modificato l’animazione di avvio dei nuovi smartphone di punta, tanto per ribadire la centralità del proprio strumento IA. Proprio in virtù dell’importanza di Gemini per i prodotti e servizi della società, l’azienda ha recentemente aggiornato Gemini Advanced, potenziandolo grazie a Gemini 1.5 Pro.

Google aggiorna Gemini Advanced con Gemini 1.5 Pro

Come anticipato in apertura, nelle ultime ore sembra che Google abbia rilasciato un nuovo aggiornamento per Gemini Advanced, nelle note di rilascio dell’update possiamo infatti leggere:

2024.08.02 Gemini 1.5 Pro in Gemini Advanced è appena diventato più potente Cosa: Gemini Advanced, con 1.5 Pro, ora offre risposte migliori per i prompt correlati al ragionamento e alla programmazione. Se stai cercando l’assistenza di Gemini per affrontare sfide logiche con più passaggi che richiedono più competenze o per analizzare e generare un codice più accurato, Gemini Advanced ti aiuterà a completare le attività in modo più efficiente.

Perché: crediamo nell’iterazione rapida e vogliamo offrire il meglio di Gemini al mondo. Tramite il feedback degli utenti e l’addestramento dei modelli, abbiamo sbloccato una versione più potente di Gemini 1.5 Pro e nel tempo Gemini Advanced continuerà a migliorare ancora di più. Esegui l’upgrade a Gemini Advanced

Come potete notare, l’aggiornamento è datato al 2 del mese corrente ma, come detto, le note di rilascio sono state pubblicate solo oggi, quindi apparentemente con 13 giorni di ritardo; non è chiaro se la data sia sbagliata o se l’azienda abbia iniziato a distribuire l’aggiornamento a inizio agosto e solo ora questo sia ampiamente disponibile.

Ad ogni modo, gli sforzi di Google per rendere il proprio chatbot IA uno strumento migliore sono costanti e lodevoli, l’aggiornamento in questione potenzia il software per fornire migliori risposte per richieste relative a ragionamento e codifica, cosa che farà sicuramente piacere a tutti gli utilizzatori di questa versione.