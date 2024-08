Negli ultimi giorni, Google ha annunciato su Gemini una nuova serie di funzioni e integrazioni. Abbiamo recentemente discusso del debutto di Gemini Live sui dispositivi Android, attualmente disponibile solo in lingua inglese. Un’altra novità significativa è l’integrazione di Google Gemini con Google Keep, che ora consente di creare automaticamente liste ed elenchi su Google Keep, semplificando ulteriormente la gestione delle nostre attività.

In aggiunta a queste fantastiche novità, l’app mobile Gemini ha appena introdotto la possibilità di poter avviare le Routine di Google Assistant. Dall’inizio di febbraio non era più possibile attivare le Routine tramite Gemini sui dispositivi Android, infatti i collegamenti per avviare una Routine e le stesse associate nell’app orologio non erano più funzionanti.

Come attivare una Routine di Google Assistant con Gemini

Finalmente è ora possibile semplicemente dire “avvia [routine]” e Google Assistant verrà attivato direttamente all’interno di Gemini per eseguire la Routine scelta. Tuttavia, Google specifica che “non tutti i comandi o le azioni sono supportati quando utilizzi una Routine con Gemini”. Infatti, se un’azione non è supportata, verrà saltata. Questo comprende:

Comandi di avvio: L’attivazione delle Routine attraverso i comandi digitati, l’avvio a orari specifici (come alba o tramonto), o attraverso collegamenti alla schermata principale.

L’attivazione delle Routine attraverso i comandi digitati, l’avvio a orari specifici (come alba o tramonto), o attraverso collegamenti alla schermata principale. Azioni: La riproduzione di musica, radio o podcast; condivisione delle statistiche su fitness e sonno o condivisione di poesie e citazioni.

È possibile verificare il supporto delle Routine andando su Impostazioni Gemini > Funzionalità dell’Assistente Google in Gemini > Routine. Le funzionalità di Assistant non ancora supportate al momento includono anche la Modalità Interprete e i Fornitori di servizi media come podcast, stazioni radio, notizie e fornitori di musica di terze parti.

Sebbene ci siano ancora alcune limitazioni, come l’incompatibilità parziale di certi comandi e azioni, queste nuove funzionalità arricchiscono sicuramente l’esperienza utente, offrendoci la possibilità di ottimizzare la nostra routine.