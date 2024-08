Più volte nelle scorse settimane sono emerse diverse indiscrezioni sulle integrazioni di Gemini nelle varie app e funzionalità di Google. Ora, dopo l’evento di ieri nel quale sono stati presentati i device della serie Pixel (smartphone, smartwatch e cuffie) arrivano i dettagli anche sull’integrazione tra Gemini e Google Keep, l’app con cui prendere note, appunti e creare liste. Ora con Gemini la creazione delle liste potrà avvenire automaticamente.

Gemini crea automaticamente liste ed elenchi su Keep

Uno degli aspetti più interessanti dell’intelligenza artificiale di Google è proprio l’integrazione in tutti i vari servizi di Big G. Questo significa che l’AI consentirà non solo di fare più cose, ma anche di fare meglio e più rapidamente le stesse operazioni che possiamo fare anche senza l’intelligenza artificiale. Nel caso di Google Keep, infatti, Gemini potrà creare automaticamente degli elenchi anche senza accedere direttamente all’app stessa. Quindi si può chiedere a Gemini di creare una lista con gli ingredienti per una particolare ricetta o dell’occorrente per una vacanza o un evento. Gemini non è solo in grado “semplicemente” di registrare le nostre informazioni e convertirle in una lista o un elenco puntato, ma anche di crearne una sulla base di una nostra richiesta generica. Si può chiedere a Gemini di creare una lista con possibili idee regalo per un amico o per il partner, così come chiedere un elenco di film da guardare durante le feste.

È iniziata quindi la fase in cui vedremo come l’intelligenza artificiale di Google potrà migliorare l’uso dei servizi di Big G. Sono infatti tantissime le funzioni di IA con le quali iniziare a familiarizzare: dalla possibilità di ricevere idee per testi su Google Messaggi a quella di riassumere email o ricevere suggerimenti per le risposte su Gmail. Le prossime settimane saranno ricche di anticipazioni e indicazioni su come usare l’intelligenza artificiale all’interno di Android e dei servizi di Google.