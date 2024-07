Le ultime notizie rivelano che Google sta lavorando a due importanti novità per quel che riguarda le foto e le immagini. Da una parte sta semplificando il processo per nascondere il volto di una persona dalle foto presenti sullo smartphone e, dall’altra, l’introduzione di una nuova funzionalità di intelligenza artificiale per Magic Editor che arriverà con la nuova gamma di device della serie Pixel 9.

Google Foto: “eliminare” un ricordo dalle foto sarà più facile

Già oggi è possibile nascondere il volto di una persona da una foto evitando che quell’immagine e quella persona compaiano nel feed dei Ricordi. È una funzione che consente di segnalare all’applicazione che non si vuole vedere il volto di quella persona e l’app la nasconderà automaticamente da tutte le foto evitando così, senza dover eliminare l’immagine, di rivederla. È una funzione pensata per chi ha foto in compagnia di amici, partner, parenti e colleghi con i quali magari in passato aveva un buon rapporto e poi, per un motivo o per un altro, tali rapporti sono finiti e non si ha più piacere a vedere quelle persone.

Con l’attuale versione di Google Foto su Android (v6.92) per nascondere il volto di una persona è necessario aprire la foto e scorrere verso l’alto per visualizzare i metadati, quindi toccare il volto da nascondere nella sezione Persone e nella libreria di quella persona premere sul menu a tre punti (in alto a destra) e selezionare Nascondi il volto dai ricordi. In Foto il procedimento è simile: Impostazioni Foto > Preferenze > Ricordi > Nascondi persone e animali domestici.

Nonostante il processo sia semplice Google lo sta ulteriormente snellendo e in futuro potrebbe essere sufficiente accedere ai metadati di una foto, toccare il tre punti accanto al volto nella sezione Persone e premere su Nascondi il volto dai ricordi.

Reimagine, la nuova funzione AI per Magic Editor

L’altra grande novità (che inizialmente interesserà solamente Pixel Camera e Google Foto su Pixel 9) riguarda la funzione Reimagine. Con questa funzionalità AI il Magic Editor di Google Foto permetterà di modificare lo sfondo di una foto semplicemente premendo un tasto. È possibile, come si vede dai frame del video che ha iniziato a circolare, dare il comando di modificare lo sfondo di una foto reimmaginandolo con un altro tipo di tramonto. La funzione, oltre a dare spazio alla fantasia e alla creatività, può rivelarsi utile per migliorare quegli scatti che, per errore o condizioni meteo avverse, potrebbero non essere stati perfetti.