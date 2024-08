Gli sviluppatori di Google stanno lavorando con una grande costanza per migliorare Google Foto, uno dei servizi più apprezzati nel contesto degli smartphone Android.

Nello specifico stiamo parlando di due interessanti implementazioni individuate attraverso la pratica nota come APK teardown, attraverso cui esperti riescono a “prevedere” le funzioni che saranno presto integrate nell’app esaminata. La prima novità riguarda gli album che, a partire dal 2016, possono essere commentati da altri utenti fornendo un tocco social all’app. Proprio la gestione dei commenti in questo contesto potrebbe presto ottenere una piccola modifica.

Alcuni flag individuati nella versione 6.94 di Google Foto, se abilitati, permettono di visualizzare all’interno dell’app una barra dei commenti mobile mentre si visualizzano gli album. Se finora è necessario selezionare l’icona a forma di fumetto per commentare un contenuto, entrando poi nella sezione commenti per aggiungere il testo desiderato, a breve tutto dovrebbe essere semplificato. La nuova barra, infatti, dovrebbe permettere di commentare la fotografie in modo diretto, senza troppi passaggi. Il risultato è stato mostrato sul sito di Android Authority:

Sebbene non si tratti di una modifica rivoluzionaria, per gli utenti che hanno poca dimestichezza con Google Foto questa novità, se confermata, renderebbe molto più facile le interazioni con gli album.

Google Foto potrebbe presto offrire due nuovi filtri

L’altra novità, sempre individuata tramite APK teardown riguarda dei potenziali nuovi filtri di ricerca. Questi dovrebbero facilitare la gestione di librerie anche piuttosto ampie, attraverso la ricerca tramite parole chiave.

Gli esperti di Android Authority, una volta ottenuto accesso alle nuove stringhe di codice della già citata versione 6.94 dell’app, hanno notato riferimenti a due filtri che potrebbero presto apparire in Google Foto. Si tratta di Most recent e Best match (rispettivamente Più recente e Migliore). Come è facile intuire, il primo si riferisce a una proposizione attraverso il classico ordine cronologico, mentre nel secondo caso si parla delle già citate parole chiave, con un ordine che risponde alla pertinenza rispetto alla query digitata dall’utente.

Come è possibile notare dagli screenshot proposti, alla ricerca del termine “Flower” Google Foto ha offerto diversi risultati imprecisi con il filtro Most Recent, che non presentano alcun tipo di fiore nelle immagini. Sfruttando Best Match l’app sembra invece fornire risultati perfetti.

Gli sviluppatori di Google stanno però lavorando anche in altri sensi per migliorare l’esperienza di ricerca all’interno dell’app. Come mostrato nelle immagini qui sotto, la direzione intrapresa sembra promuovere la visualizzazione di album scorrevoli nei risultati di ricerca.

Trattandosi di conclusioni tratte da semplici frammenti di codice, non è dato sapere quando e se queste implementazioni saranno effettivamente concretizzate da Google.