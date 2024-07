Google Foto, l’app galleria sviluppata dal colosso di Mountain View viene costantemente utilizzata da diversi utenti, non solo sugli smartphone made by Google sui quali è preinstallata; l’azienda, consapevole dell’importanza del software, si adopera ciclicamente per il suo miglioramento mettendo al lavoro i vari team di ingegneri.

Nel corso delle ultime settimane, a titolo di esempio, abbiamo visto come l’app abbia semplificato l’accesso alla cartella bloccata, come abbia ricevuto una maggiore integrazione con il servizio iCloud di Apple per il trasferimento delle foto, come sia in arrivo la nuova funzione “La mia settimana”, o ancora come in futuro l’app potrebbe permettervi di regolare la velocità di riproduzione dei video.

Oggi scopriamo insieme due possibili future novità attualmente in via di sviluppo per Google Foto, una volta a semplificare il miglioramento degli scatti effettuati e l’altra per mettere in risalto alcune persone.

Google Foto potrebbe ricevere una novità per il miglioramento degli scatti

Google Foto vanta tutta una serie di utili strumenti per la modifica degli scatti effettuati dagli utenti, il software del colosso è abbastanza completo sotto questo punto di vista e si premura di offrire alcune opzioni per tutti coloro che non vogliono investire troppo tempo nella modifica manuale delle foto.

Il miglioramento automatico offerto dall’app infatti è un’ottimo strumento non solo per chi ha poco tempo, ma anche per coloro che non sanno bene dove mettere le mani per operare una modifica su vari livelli; ad ogni modo, secondo quanto individuato da assembledebug nella versione 6.93 di Google Foto, sembra che l’app possa in futuro offrire la possibilità di migliorare automaticamente uno scatto all’interno dello strumento di condivisione.

Come potete notare dalle immagini nella galleria qui sopra, lo strumento di condivisione di Android potrebbe integrare un nuovo pulsante Enhance Photo (“Migliora” per noi), in grado di modificare l’immagine che vogliamo condividere fornendo al contempo un confronto tra il prima e il dopo (seppur al momento non funzionante), così che l’utente possa operare la propria scelta in merito.

La nuova funzione sembra essere disponibile esclusivamente per la condivisione di una singola immagine, costringendo l’utente interessato all’invio di più foto ad effettuare le eventuali modifiche prima di condividerle, all’interno dell’app. Come spesso accade, non ci sono al momento informazioni circa le tempistiche di implementazione.

In futuro potrete dare priorità ad alcuni volti nella sezione Ricordi

Passiamo alla seconda novità che interessa Google Foto, sappiamo già come il software del colosso sia in grado di riconoscere i volti nelle nostre immagini, funzione utile nel momento in cui volessimo, per esempio, bloccare la visualizzazione di determinate persone nei nostri scatti.

Ma se invece volessimo vedere un particolare volto più di altri? Secondo quanto individuato dal cacciatore di codici assembledebug sembra che Google stia lavorando a qualcosa proprio in questo frangente.

Come potete notare, sembra che in futuro l’app potrebbe mettere a disposizione degli utenti un’opzione “Mostra altro” per i volti nella sezione Ricordi, permettendoci di visualizzare il volto scelto più volte rispetto ad altri.

Anche in questo caso non sono note le eventuali tempistiche di implementazione, in forma stabile, della nuova funzione; non ci resta che attendere per saperne di più.