Google Foto è uno dei servizi di punta dell’azienda di Mountain View e quindi riceve spesso miglioramenti e nuove funzionalità. Ora Google sta lavorando a un modo più semplice per modificare le foto più datate che si vedono nei Ricordi.

Il codice della versione 6.93 di Google Foto suggerisce che nella barra inferiore Google potrebbe aggiungere un pulsante di modifica per le foto che appaiono nella raccolta dei ricordi.

Toccando il nuovo pulsante si accede al consueto menu di modifica delle foto che presenta una serie di strumenti di editing di base, come ad esempio migliorare, schiarire, scurire e ritagliare. Ecco la funzionalità in azione allo stato attuale.

Google Foto potrebbe introdurre una scorciatoia per modificare le foto nei Ricordi

Per fare un’operazione del genere attualmente è necessario toccare il menu a tre punti e selezionare “Visualizza giorno”, scorrere fino alla foto pertinente nella cronologia e infine toccare l’icona “Modifica”, quindi il nuovo pulsante rappresenterebbe una comoda scorciatoia.

Tuttavia non si tratterebbe solo un risparmio di tempo, ma anche di un’opportunità per provare rapidamente funzioni di editing più moderne come Magic Editor su foto acquisite molti anni prima.

Vale la pena ricordare che la funzionalità è attualmente in fase di sviluppo, quindi potrebbe subire modifiche in ogni momento, inoltre non sappiamo se o quando potrebbe essere rilasciata.