Google sembra avere intenzione di spingere sull’acceleratore con Gemini, portando il suo sistema di Intelligenza Artificiale a lavorare con più app e piattaforme possibili in tempi brevi.

Tra le ultime interazioni avanzate su cui hanno lavorato gli sviluppatori ve ne sono due che riguardano YouTube, nello specifico stiamo parlando di ask about this screen (ovvero chiedi informazioni su questa schermata) e ask about this video (chiedi informazioni su questo video).

Nel primo caso parliamo di qualcosa di già mostrato in occasione del Google I/O, con Project Astra. Di fatto, la nuova funzionalità si tratta di qualcosa di molto simile, nonostante ask about this screen lavori in modo specifico con i video di YouTube. L’interazione avviene attraverso una semplice domanda vocale o con un apposito pulsante che, se cliccato, spinge l’IA ad analizzare l’immagine precisa che appare in quel momento a schermo. A seconda del caso l’utente può poi chiedere ulteriori approfondimenti e spiegazioni.

La funzione ask about this video, adottata agisce in modo specifico sui video con tanto di apposito pulsante integrato nell’app YouTube. Una volta interpellato, Gemini si affida ai sottotitoli per generare le risposte.

Allo stato attuale risulta possibile mettere in pausa un video appena avviato, bloccando anche la riproduzione delle pubblicità, per interrogare l’IA. Ciò permette all’utente di accedere al contenuto senza dover visionare le pubblicità. Con tutta probabilità questo è da considerarsi come un exploit che, in un futuro non troppo lontano, verrà corretto.

Non solo Gemini: ecco un’altra (poco apprezzata) novità dell’app YouTube

Oltre alla sempre maggiore integrazione con Gemini, l’app di Youtube sta per cambiare il proprio layout in ambiente Android, con una modifica per quanto concerne l’esperienza utente. A livello pratico, gli utenti non avranno più a che fare con il dato riguardante le visualizzazioni dei video, ma solo con i Mi piace ricevuti da quel determinato contenuto.

A notarlo è un numero crescente di utenti, tra i quali figura anche @SarwareSateer che, oltre a mostrare uno screenshot come prova, esprime tutto il suo disappunto per questa novità.

Showing likes on YouTube instead views is so irritating! pic.twitter.com/uqy5LgapGA — Sarwar Sateer (@SarwarSateer) August 25, 2024

Stando al numero di segnalazioni su X e alle date delle stesse, sembra che l’eliminazione delle visualizzazioni sia un esperimento iniziato già qualche settimana fa, raccogliendo mano a mano sempre più critiche da parte dell’utenza coinvolta.