Nel momento in cui le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale hanno preso sempre più piede in ambito mobile, Google ha deciso di puntare su Gemini come centro del suo ecosistema di servizi e funzioni IA e da mesi continua a lavorare senza sosta al suo miglioramento.

Ebbene, nelle scorse ore il colosso di Mountain View ha iniziato a rilasciare su Android il pannello di sovrapposizione mobile di Gemini, soluzione che dovrebbe garantire agli utenti un’esperienza più piacevole nel momento in cui richiedono il supporto di questo assistente.

Ecco la nuova interfaccia di Google Gemini su Android

Già anticipato dal colosso statunitense lo scorso maggio in occasione di Google I/O 2024, il pannello di sovrapposizione mobile di Gemini sarà usato per mostrare le risposte fornite dall’assistente (al posto dell’interfaccia a schermo intero usata sino a questo momento), preservando il contesto di ciò che si sta facendo, con un effetto nel complesso meno dirompente e più integrato.

Gli utenti hanno la possibilità di copiare qualsiasi cosa abbiano generato in applicazioni come Gmail o Google Messaggi e di toccare nell’angolo in alto a destra per aprire l’interfaccia a schermo intero.

C’è anche un’altra novità per Google Gemini, relativa in particolare a YouTube: quando l’utente attiva l’assistente mentre guarda un filmato, invece del suggerimento Chiedi su questa schermata visualizza quello nuovo Chiedi su questo video, grazie al quale sarà possibile ottenere un riassunto del suo contenuto (e poi effettuare domande pertinenti).

Il nuovo pannello di sovrapposizione mobile di Gemini su Android pare essere disponibile al momento solo per una ristretta cerchia di utenti ma il colosso di Mountain View nei giorni scorsi ha promesso che sarà implementato nelle prossime settimane per tutti gli utenti Gemini e Gemini Advanced.