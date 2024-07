Da qualche giorno si parla con sempre maggiore insistenza di My Week, una nuova funzione Google Foto che permette di condividere immagini con altri utenti che abbiamo analizzato nei giorni scorsi.

A livello pratico si tratta proprio di una sorta di storia Instagram esclusiva, visualizzabile solo da altri utenti dell’app selezionati da chi pubblica il contenuto, con un risultato molto simile alle storie condivise con gli Amici più stretti nel social network appena citato.

Nonostante My Week sia disponibile attraverso invito, questa si sta diffondendo rapidamente tra gli utenti Android e iOS, lasciando intuire che ben presto potrebbe essere disponibile a tutti. Chi ha fretta di mettere le mani su questa novità così interessante, deve ottenere il link da qualcuno che ha già accesso alla funzionalità (ogni link può permettere l’accesso a un massimo di 50 persone). In questo senso, almeno al momento, oltre ad avere delle buone amicizie è possibile accedere al servizio facendo delle ricerche online e avendo un pizzico di fortuna.

Prima ancora di individuare il fatidico link, è bene assicurarsi di avere installata la versione 6.89 (o successiva) di Google Foto sul proprio dispositivo. Fatto ciò, è possibile cominciare a utilizzare la nuova funzione, come è stato mostrato dal sito Android Police attraverso alcuni screenshot.

Come funziona My Week di Google Foto

Il primo passo per accedere a My Week è aprire il link di invito. Così facendo dovrebbe apparire una dicitura del tipo “You’ve been invited to nome dell’album” con poco sotto il tasto View album per accedere allo stesso.

Ora, dal menu extra in alto a destra, selezionare la voce Leave album per liberare uno spazio dai 50 inviti disponibili per link. A questo punto è necessario uscire dall’app Google Foto e, per maggiore sicurezza, forzare l’arresto dell’applicazione.

Aprendo di nuovo Google Foto dovrebbe essere disponibile un collegamento prima non visibile in alto a sinistra, ovvero Introducing My Week. Toccando lo stesso, sarà possibile cominciare a utilizzare la funzione.

A questo punto Google Foto dovrebbe presentare un breve testo che riassume cos’è My Week. Scegliendo la voce Get started è possibile a utilizzare la funzione. Con Add photos è possibile cominciare a caricare le foto e una volta inserito l’eventuale didascalia.

Una volta confermato quanto fatto finora, My Foto chiederà di condividere il link con altri utenti per dare accesso al feed. Come già accennato, così facendo è possibile anche rendere accessibile la funzione appena utilizzata anche ad altri utenti.

Gli iscritti a un determinato album potranno anche interagire con lo stesso, attraverso mi piace alle singole foto e all’intera storia oppure lasciando commenti.