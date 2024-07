Dopo averla introdotta a novembre scorso sull’app Android e iOS di Google Foto ora la sezione Documenti arriva anche nella versione web. Accedendo a Google Foto da desktop, infatti, all’interno della Libreria, vicino a Preferiti, Album, Utilità, Archivio, Cartella protetta e cestino compare anche la sezione Documenti.

La sezione Documenti su Google Foto

L’accesso diretto alla sezione Documenti su Google Foto può essere effettuato tramite il link photos.google.com/u/0/documents e così come accade nella versione mobile all’interno è possibile organizzare i propri documenti in diverse categorie. Al momento dell’accesso si trovano Screenshot, Identità, Informazioni sull’evento, Libri e riviste, Metodi di pagamento, Note, Ricette e menù, Ricevute e Social. Accedendo a ciascuna di esse è possibile attivare l’opzione “Archivia dopo 30 giorni” e organizzare i propri contenuti.

Sono in tanti a scattare foto a documenti per memorizzarli e questa aggiunta a Google Foto risponde proprio a questa esigenza. Documenti che potranno poi essere analizzati e interrogati tramite Ask Photos che, sfruttando l’intelligenza artificiale di Gemini, permetterà di trovare il documento giusto nel modo più intuitivo, semplice e veloce possibile.