Negli ultimi mesi Google ed Apple, nonostante la loro storica rivalità, hanno collaborato su più aspetti, come ad esempio le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale o il miglioramento del funzionamento dei dispositivi di tracciamento e nelle scorse ore è stata annunciata una nuova iniziativa che vede coinvolti entrambi i colossi statunitensi della tecnologia.

Ci riferiamo in particolare ad un nuovo strumento studiato per rendere più semplice il trasferimento delle immagini da Google Foto a Foto di iCloud, ciò come frutto del lavoro svolto dalla Data Transfer Initiative (DTI), collaborazione che impegna oltre a Google ed Apple anche Meta.

Google Foto e iCloud si stringono la mano

In pratica, questo strumento, che sarà rilasciato nel corso della prossima settimana, aggiugerà iCloud alle opzioni di esportazione di Google Takeout, rendendo così automatico ed immediato il processo di trasferimento di contenuti da Google Foto al servizio cloud di Apple (senza la necessità di dover scaricare le immagini da un servizio e ricaricarle manualmente sull’altro).

In una pagina sul sito di supporto di Apple vengono forniti anche i seguenti dettagli sulla nuova funzione:

Quando trasferisci foto e video a Foto di iCloud, questi non vengono eliminati da Google Foto.

Non devi scaricare le foto o i video per trasferirli, perché il trasferimento avviene direttamente da Google ad iCloud.

Il processo di trasferimento può richiedere alcune ore o diversi giorni; questo dipende dalle dimensioni delle foto e dei video da trasferire.

Ricordiamo che uno strumento simile, che consente il trasferimento da iCloud a Google Foto, è già stato lanciato nel 2021.

Non appena il nuovo strumento sarà effettivamente disponibile, gli utenti potranno iniziare ad usarlo da subito. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla pagina sul sito di supporto di Google con tutte le istruzioni sulla procedura da seguire e i tipi di file supportati.