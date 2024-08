Il team di sviluppatori di Google lavora senza sosta al miglioramento dei vari prodotti dell’azienda e ciò, ovviamente, riguarda anche Google Foto.

E così nelle scorse ore è stata annunciata l’introduzione delle Raccolte, funzione che prende il posto della Libreria e che ha come obiettivo quello di rendere più semplice agli utenti la ricerca dei contenuti di loro interesse.

Google Foto dà il benvenuto alle nuove Raccolte

Così come viene spiegato dal team di Google Foto, sia che gli utenti abbiano personalmente organizzato le foto in album, sia che qualcun altro abbia condiviso con loro un album o che sia stato lo stesso servizio a raggruppare automaticamente e in modo intelligente gruppi di persone, documenti o luoghi, nelle Raccolte sarà possibile trovare tutti questi contenuti.

Inoltre, gli sviluppatori nella parte alta della scheda Raccolte hanno anche aggiunto delle nuove scorciatoie, che rendono particolarmente veloce l’individuazione di gruppi di foto visualizzate di recente o a cui si accede di frequente.

Una volta aperta l’app Google Foto, in basso è possibile selezionare Raccolte e quindi Album, con la possibilità di scegliere tra Tutti, Condivisi con me e I miei album.

In alto nella pagina si trovano i collegamenti ai Preferiti e al Cestino, più altri due che cambiano a seconda degli elementi più usati.

Nella parte centrale della pagina vi sono altri collegamenti per Persone e animali domestici, Luoghi e Documenti (in tale sezione vi sono delle cartelle come quelle dedicate agli screenshot, alle note, alle ricevute, ai social, alle ricette, ecc.).

Infine, nella parte bassa della pagina vi sono nell’ordine i collegamenti a Preferiti, Screenshot, Video, Aggiunti di recente, Archivio, Bloccati (da cui sarà possibile accedere alla Cartella protetta e configurare le relative opzioni) e Cestino.

La nuova funzionalità Raccolte è in fase di rilascio per tutti gli utenti a livello globale e nel caso in cui non doveste visualizzarla dovrebbe essere sufficiente avere pazienza per qualche giorno. Potete scaricare la versione più aggiornata di Google Foto dal Google Play Store attraverso il seguente badge: