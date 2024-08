L’intelligenza artificiale è sempre più presente nei servizi e prodotti che utilizziamo quotidianamente, Google Gemini per esempio, il chatbot del colosso di Mountain View, è già stato implementato in diverse applicazioni dell’azienda come Gmail, Keep, Google Documenti e altre.

La società lavora costantemente al miglioramento del proprio strumento, tanto che negli ultimi tempi abbiamo visto come il chatbot abbia ricevuto la possibilità di avviare le Routine di Google Assistant, come Gemini Live stia arrivando prima del previsto su molti dispositivi, come la versione Advanced dello strumento si sia aggiornata con miglioramenti al ragionamento e alla codifica, come sia stata modificata l’interfaccia su Android, o ancora come lo strumento sarà presto in grado di gestire chiamate WhatsApp e notifiche.

Nelle ultime ore Google ha annunciato l’inizio della distribuzione di una nuova funzionalità per una delle sue applicazioni Android più note e apprezzate, funzione che era stata presentata (insieme ad altre) in occasione dell’ultima conferenza dedicata agli sviluppatori Google I/O di maggio.

Gmail Q&A è in distribuzione su Android

Insieme al browser proprietario Chrome, Gmail è uno dei servizi offerti da Google più noti alle masse, per quel che concerne l’implementazione dell’intelligenza artificiale nel servizio in questione abbiamo già visto come l’azienda abbia lavorato strenuamente: abbiamo avuto modo di vedere come la società avesse iniziato i test per implementare Google Gemini nell’app Gmail per Android e come i lavori fossero continuati nel tentativo di inserire ulteriori funzionalità, sul finire del mese di giugno poi, lo strumento ha ufficialmente fatto il suo debutto nell’app in questione, per poi beneficiare di una distribuzione più ampia a inizio agosto.

Come anticipato in apertura, attraverso un post sul blog ufficiale, Google ha annunciato l’inizio della distribuzione della funzione Gmail Q&A sui dispositivi mobili: si tratta di uno strumento che offre funzionalità simili a quelle presenti nel pannello laterale della versione web e permette di porre domande a Gemini sulla posta in arrivo o fare cose come trovare dettagli specifici nelle email, mostrare i messaggi non letti, visualizzare i messaggi da un mittente specifico o riassumere le email su un argomento nella posta in arrivo.

La nuova funzionalità di Gmail per Android è, come già detto, in fase di distribuzione, ma l’azienda sottolinea come possano volerci fino a due settimane prima che risulti ampiamente disponibile; potrà essere utilizzata da tutti gli utenti in possesso di un account Google Workspace con componenti aggiuntivi Gemini Business, Enterprise, Education, Education Premium, o in possesso di un abbonamento Google One AI Premium. Una volta disponibile sarà utilizzabile grazie all’apposita icona Gemini in altro a destra nella schermata principale di Gmail o attraverso il pulsante “riepiloga questa email”.