Google offre da un po’ di tempo un pulsante per invocare Google Gemini in Gmail per gli utenti Workspace aziendali e ora sembra che detto pulsante potrebbe arrivare anche nell’app Gmail.

Nel codice della versione 2024.05.19.635289964 dell’app Gmail per Android sono stati individuati dei riferimenti a un nuovo pulsante che permette di invocare il chatbot AI Google Gemini.

Il team di 9To5Google è riuscito ad abilitare questa funzionalità di intelligenza artificiale scoprendo che il pulsante Gemini a forma di stella appare in alto alla sinistra del pulsante archivio, consentendo di effettuare molto di più che riepilogare le email.

Il pulsante per invocare Google Gemini è in arrivo nell’app Gmail

Stando a quanto riportato questo pulsante Gemini è utilizzabile per una serie di attività, come chiedere suggerimenti per la risposta, modificare il tono di una bozza di risposta e altre attività non email.

Sembra inoltre che Gemini possa accedere ai contenuti delle e-mail precedenti, anche se attualmente sembra essere limitato rispetto alla versione Web.

Tuttavia il fatto che Gmail sul Web offra lo stesso pulsante solo agli utenti aziendali suggerisce che probabilmente non sarà disponibile per gli account personali, ma non si può escludere che ciò non possa accadere in futuro. Il video sottostante ci fornisce un’anteprima di cosa possiamo aspettarci.