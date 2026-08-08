In attesa della presentazione ufficiale di Google Pixel Watch 5, in programma per la notte tra il 12 e il 13 agosto, il colosso di Mountain View ha pubblicato un breve video promozionale per provare a stuzzicare la curiosità di appassionati di tecnologia e addetti ai lavori.

Il video in questione, lungo appena 20 secondi, mostra il nuovo smartwatch dell’azienda statunitense, ricordando quelle che saranno le sue funzionalità principali e soffermandosi in particolare sul design, mettendo in risalto che avrà comunque il classico aspetto di un orologio.

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Il video promo di Google Pixel Watch 5

Il team di Google precisa che il suo nuovo smartwatch sarà in grado di monitorare la salute, il sonno e il fitness, pur mantenendo il classico design circolare di un orologio.

Ebbene, i più maliziosi vedono in questa precisazione una sorta di frecciatina ad Apple Watch in primis ma anche agli altri smartwatch che presentano una cassa di forma quadrata o rettangolare.

Ricordiamo quelle che dovrebbero essere le caratteristiche principali di Google Pixel Watch 5:

Dimensioni cassa: 41 mm o 45 mm

Spessore: 12,3 mm

Peso: 31 grammi (41 mm) o 36,7 grammi (45 mm)

Materiali: cassa in alluminio, plastica, vetro

Materiale cinturino: HNBR (evoluzione del fluoroelastomero)

Certificazioni: IP68 e 5 ATM

Display: Actua 360 Display (LTPO AMOLED) da 320 ppi Refresh rate adattivo da 1 Hz a 60 Hz Always-on Display con luminosità minima da 1 nit Luminosità di picco a 3.000 nit Protezione con vetro curvo Corning Gorilla Glass 5

Audio: speaker e microfono integrati

SoC: Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 “Accelerated” (4 nm) Co-processore: Cortex-M55

Memorie: 3 GB (SDRAM) + 64 GB (eMMC)

Reti mobili: 4G LTE (solo versione dedicata)

Connettività: Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, NFC, UWB, GPS dual-band, SOS via satellite

Sensori: bussola, altimetro, accelerometro a tre assi, giroscopio, luce ambientale, barometro, magnetometro

Sensori per monitoraggio: SpO2, sensori elettrici per ECG, sensore ottico multi-percorso per frequenza cardiaca, cEDA (conduttanza della pelle) per monitoraggio della risposta del corpo, temperatura della pelle

Batteria: Li-Ion da 332 mAh (41 mm) o 465 mAh (45 mm) Autonomia da 30 ore con AOD e da 48 ore con risparmio energetico (41 mm) Autonomia da 40 ore con AOD e da 72 ore con risparmio energetico (45 mm) Ricarica tramite Quick Charge Dock

Sistema operativo: Wear OS 7.0 (su base Android 17) Gemini Intelligence



Il video, infine, conferma che lo smartwatch ha lo stesso aspetto del modello dell’anno scorso (con i pin di ricarica ben visibili) e si conclude con il brand “Google Pixel Watch 5 with Gemini Intelligence”, così da ricordare che l’IA avrà un ruolo importante nell’esperienza che sarà in grado di offrire.