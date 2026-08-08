In attesa della presentazione ufficiale di Google Pixel Watch 5, in programma per la notte tra il 12 e il 13 agosto, il colosso di Mountain View ha pubblicato un breve video promozionale per provare a stuzzicare la curiosità di appassionati di tecnologia e addetti ai lavori.
Il video in questione, lungo appena 20 secondi, mostra il nuovo smartwatch dell’azienda statunitense, ricordando quelle che saranno le sue funzionalità principali e soffermandosi in particolare sul design, mettendo in risalto che avrà comunque il classico aspetto di un orologio.
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Il video promo di Google Pixel Watch 5
Il team di Google precisa che il suo nuovo smartwatch sarà in grado di monitorare la salute, il sonno e il fitness, pur mantenendo il classico design circolare di un orologio.
Ebbene, i più maliziosi vedono in questa precisazione una sorta di frecciatina ad Apple Watch in primis ma anche agli altri smartwatch che presentano una cassa di forma quadrata o rettangolare.
Ricordiamo quelle che dovrebbero essere le caratteristiche principali di Google Pixel Watch 5:
- Dimensioni cassa: 41 mm o 45 mm
- Spessore: 12,3 mm
- Peso: 31 grammi (41 mm) o 36,7 grammi (45 mm)
- Materiali: cassa in alluminio, plastica, vetro
- Materiale cinturino: HNBR (evoluzione del fluoroelastomero)
- Certificazioni: IP68 e 5 ATM
- Display: Actua 360 Display (LTPO AMOLED) da 320 ppi
- Refresh rate adattivo da 1 Hz a 60 Hz
- Always-on Display con luminosità minima da 1 nit
- Luminosità di picco a 3.000 nit
- Protezione con vetro curvo Corning Gorilla Glass 5
- Audio: speaker e microfono integrati
- SoC: Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 “Accelerated” (4 nm)
- Co-processore: Cortex-M55
- Memorie: 3 GB (SDRAM) + 64 GB (eMMC)
- Reti mobili: 4G LTE (solo versione dedicata)
- Connettività: Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, NFC, UWB, GPS dual-band, SOS via satellite
- Sensori: bussola, altimetro, accelerometro a tre assi, giroscopio, luce ambientale, barometro, magnetometro
- Sensori per monitoraggio: SpO2, sensori elettrici per ECG, sensore ottico multi-percorso per frequenza cardiaca, cEDA (conduttanza della pelle) per monitoraggio della risposta del corpo, temperatura della pelle
- Batteria: Li-Ion da 332 mAh (41 mm) o 465 mAh (45 mm)
- Autonomia da 30 ore con AOD e da 48 ore con risparmio energetico (41 mm)
- Autonomia da 40 ore con AOD e da 72 ore con risparmio energetico (45 mm)
- Ricarica tramite Quick Charge Dock
- Sistema operativo: Wear OS 7.0 (su base Android 17)
- Gemini Intelligence
Il video, infine, conferma che lo smartwatch ha lo stesso aspetto del modello dell’anno scorso (con i pin di ricarica ben visibili) e si conclude con il brand “Google Pixel Watch 5 with Gemini Intelligence”, così da ricordare che l’IA avrà un ruolo importante nell’esperienza che sarà in grado di offrire.