Conosciamo ormai bene Google Gemini, il chatbot IA creato dal colosso di Mountain View ha saputo ritagliarsi nel corso del tempo la sua fetta di utenti affezionati, anche grazie agli sforzi dell’azienda volti al suo continuo miglioramento.

Nel corso degli ultimi mesi la società ha lavorato senza sosta per portare Gemini su diversi dei propri prodotti e servizi, abbiamo visto per esempio come lo strumento sia diventato utile per lo studio, come l’IA dell’azienda sia arrivata su Google Messaggi in forma stabile, come nel prossimo futuro arriverà sui dispositivi con Google TV (e forse anche su TV e box TV dotati di Android TV), come la versione Advanced consenta il caricamento di fogli di calcolo e l’analisi dei dati, tutta una serie di funzionalità integrate nei Chromebook Plus, come in futuro si potranno utilizzare due istanze di Gemini contemporaneamente e come il chatbot potrebbe essere l’assistente di default dei prossimi Pixel 9, o ancora abbiamo visto alcuni indizi secondo cui lo strumento potrebbe sbirciare nei file personali anche senza il consenso dell’utente.

Anche oggi dunque vediamo insieme alcune novità legate all’intelligenza artificiale di Google, dalla maggior disponibilità in Gmail a future nuove animazioni.

Sempre più utenti ricevono Gemini in Gmail

Gmail è uno di quei servizi offerti dall’azienda che non ha bisogno di alcun tipo di presentazione, abbiamo già avuto modo di vedere come l’azienda avesse iniziato i test per implementare Google Gemini nell’app Gmail per Android e come i lavori fossero continuati nel tentativo di inserire ulteriori funzionalità, sul finire del mese di giugno poi, lo strumento ha ufficialmente fatto il suo debutto nell’app in questione.

Le immagini che potete vedere qui sopra sono state condivise su Telegram da Mishaal Rahman, che sottolinea come il chatbot IA di Google stia diventano maggiormente disponibile per diversi utenti su Gmail anche per coloro che non hanno un account workspace; grazie alla maggior diffusione sempre più persone possono ora utilizzare lo strumento per farsi riepilogare le email o per ricevere suggerimenti sulle risposte.

Google prende ispirazione da Apple per le nuove animazioni di Gemini

Come ben sappiamo, i servizi offerti dall’azienda non necessitano esclusivamente di nuove e migliorate funzionalità, ma anche di tutto quello che riguarda l’aspetto estetico; oltre all’interfaccia utente infatti, anche le animazioni svolgono un ruolo fondamentale per contribuire all’usabilità.

Per questo motivo sembra che Google stia testando due nuove animazioni per il chatbot IA Gemini, come riportato dal cacciatore di codici assembledebug che è riuscito ad individuarle nell’ultima versione Beta dell’app Google (versione 15.31.29.29).

Il video che potete vedere qui sopra ci mostra la prima delle due nuove animazioni che sostanzialmente aggiunge un bagliore attorno al pop-up di Gemini nel momento in cui il chatbot viene attivato nella schermata iniziale, assomiglia molto all’animazione Siri in iOS 18.1, pur utilizzando le tonalità blu e viola del marchio Gemini e mostrandosi solo attorno al pop-up.

La seconda animazione invece si mostra nel momento in cui si richiama Google Gemini all’interno di un’app, sostituisce l’effetto glow attorno al pop-up con l’animazione a schermo intero di un’onda colorata che si estende lontano dal pop-up e scompare una volta raggiunti i bordi del display; anche in questo caso viene utilizzata la stessa tavolozza di colori della prima animazione.

È bene sottolineare come il tutto sia ancora in fase di sviluppo e come l’azienda potrebbe apportare tutta una serie di modifiche, anche rilevanti, rispetto a quanto visto al momento.