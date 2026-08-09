Al Google I/O 2024, Google ha annunciato ufficialmente i Gem, versioni di Gemini personalizzate e specializzate per un determinato compito che possono essere create dagli utenti descrivendo ciò che vogliono ottenere.

Essi sono stati poi implementati nell’app dell’assistente a settembre dello stesso anno e, un anno dopo, è arrivata la possibilità di condividerli. Nel pieno sviluppo dell’intelligenza artificiale agentica e del “vibe coding”, pare che il colosso di Mountain View si stia preparando a ritirare i Gem per sostituirli con un’altra novità. Scopriamo tutti i dettagli.

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I Gem di Gemini sono prossimi al capolinea

Stando a uno screenshot pubblicato su X dall’insider @testingcatalog, Google ha in programma di ritirare i Gem da Gemini il 20 ottobre 2026 per sostituirli con qualcosa di più in linea con l’era dell’IA agentica.

Nello specifico, come potrete notare dall’immagine sottostante, il colosso di Mountain View inviterà gli utenti a ricreare i loro “esperti personalizzati” sotto forma di Skill che, a questo punto, potrebbero smettere di essere esclusive di Gemini Spark (una versione agentica di Gemini presentata al Google I/O 2026) o potrebbero essere rilasciate su scala globale.

I Gems verranno ritirati il 20 ottobre Salva il contenuto dei tuoi Gem o ricrealo come Skill per mantenere operativi i tuoi flussi di lavoro.

In futuro tutto sarà gestito tramite le Skill di Gemini Spark

Qualche giorno fa vi avevamo parlato del fatto che Google stesse lavorando per fare in modo che la gestione completa delle Skill di Gemini Spark non fosse più limitata esclusivamente alla versione Web dell’app dell’assistente ma venisse implementata anche nell’app per dispositivi mobile.

Qualcosa del genere, dato che le Skill sostituiranno i Gem, è fondamentale se consideriamo che queste versioni personalizzate e specializzate di Gemini possono essere gestite dalla versione mobile dell’assistente.

Resta solo da capire qualcosa già accennato poco sopra: il ritiro dei Gem avrà effetto solo negli Stati Uniti, unico Paese in cui sono attualmente disponibili Gemini Spark e le sue Skill, o queste potenzialità verranno estese su scala globale? Solo il tempo, e forse le prossime versioni di App Google (casa delle funzioni IA sui dispositivi Android) ci potranno dare una risposta.