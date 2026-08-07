Era più o meno chiaro sin dal lancio ma ora abbiamo una sorta di conferma ufficiale: Samsung ha fatto sapere che la One UI 9.0 su base Android 17 sarà l’ultimo major update per gli esponenti della gamma Samsung Galaxy S23

I quattro smartphone, lanciati nel 2023 con la One UI 5.1 su base Android 13 e la promessa di quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo Android, riceveranno poi soltanto aggiornamenti sul fronte della sicurezza fino alla scadenza dei cinque anni. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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La gamma Samsung Galaxy S23 attende l’ultimo major update

Sappiamo già da qualche tempo che Samsung stia testando la One UI 9.0 per gli smartphone della gamma Galaxy S23: la più recente versione della One UI che ha debuttato con Samsung Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra, sarà l’ultimo major update per i flagship 2023 “tradizionali” del colosso sudcoreano.

Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra e persino Galaxy S23 FE sono arrivati sul mercato con a bordo One UI 5.1 e Android 13: per loro, gli ultimi Galaxy S per i quali valeva la vecchia politica di aggiornamento (4+5), erano previsti “quattro anni di aggiornamenti di Android”.

Attualmente tutti e quattro i modelli eseguono la One UI 8.5 su base Android 16 QPR2 e sono “idonei” per ricevere un altro aggiornamento, vale a dire la One UI 9.0 su base Android 17. Il noto informatore Tarun Vats ha condiviso su X lo screenshot di una conversazione avuta con Samsung riguardo il supporto software del Galaxy S23 FE.

Niente nuove versioni dopo One UI 9.0 e Android 17, rimarranno le patch di sicurezza

La risposta “ufficiale” del colosso sudcoreano suggerisce che One UI 9.0 sarà l’ultimo major update per il dispositivo e, di rimando, sarà così anche per gli altri modelli della gamma Samsung Galaxy S23 (dato che tutti sono arrivati con la stessa versione del software e con la stessa politica di aggiornamento).

Le possibilità che questi smartphone ricevano la One UI 9.5 (attesa all’inizio del 2027 con i Samsung Galaxy S27) sono piuttosto basse (dato che i Galaxy S22 non hanno ricevuto l’aggiornamento alla One UI 8.5), mentre per il modello FE potrebbe esserci ancora qualche speranza (dato che è arrivato mesi dopo rispetto agli altri tre modelli).

Per gli esponenti della gamma Galaxy S23, in ogni caso, il supporto software dovrebbe prevedere un ulteriore periodo costellato dal rilascio delle sole patch di sicurezza: fino a febbraio 2028 per i tre modelli principali della gamma, fino a ottobre 2028 per il modello FE.