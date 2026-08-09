Samsung Galaxy Z Fold8 5G ha fatto parlare di sé fin dal primo annuncio per il suo design radicalmente rinnovato, più compatto e leggero di qualsiasi altro foldable della casa coreana. Lanciato appena pochi giorni fa a 2.099€, scende già a una cifra che non ci si aspetterebbe così presto, con un risparmio che supera abbondantemente i 560 euro rispetto al prezzo di listino ufficiale. La variante 256 GB / 12 GB RAM in colorazione Graphite, disponibile su eBay, è quella protagonista di questa promozione. Ecco tutti i dettagli.

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Samsung Galaxy Z Fold8: il foldable più leggero di sempre ridefinisce il formato pieghevole

Con soli 201 grammi di peso e uno spessore di appena 4,5 mm da chiuso, Samsung Galaxy Z Fold8 stabilisce un nuovo standard per i dispositivi pieghevoli. Il formato è stato completamente ripensato rispetto al predecessore: più corto e più largo, pensato per un utilizzo monofonico più naturale, mentre una volta aperto rivela un display interno da 7,6 pollici con aspect ratio 4:3, ideale per video, gaming e multitasking in split-screen.

Il pannello interno raggiunge una luminosità di picco di 3.000 nit con tecnologia Vision Booster e finitura a bassa riflessione. Il cover display da 5,5 pollici, protetto dal Gorilla Glass Ceramic 3, offre un’esperienza d’uso paragonabile a uno smartphone tradizionale con aspect ratio 10:16.

Sotto la scocca batte lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, una versione esclusiva del chip top di gamma realizzata appositamente per i dispositivi Samsung, affiancata da 12 GB di RAM. Le prestazioni sono al livello massimo disponibile sul mercato Android nel 2026.

Sul fronte software, Android 17 con One UI 9 è già preinstallato e Samsung garantisce 7 anni di aggiornamenti, una promessa che pochi altri produttori possono fare su un dispositivo di questa categoria. L’intelligenza artificiale è protagonista con Galaxy AI, ora potenziata da funzionalità agentiche sviluppate in collaborazione con Gemini Intelligence, tra cui Call Brief, My FanCam e Now Nudges.

La connettività è completa e aggiornata: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, 5G, NFC, UWB e USB Type-C con velocità fino a 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1). La batteria da 4.800 mAh supporta la ricarica wireless fino a 20W. La certificazione IP48 garantisce resistenza a polvere e acqua.

Le specifiche principali in sintesi:

Display interno: 7,6″ foldable, fino a 3.000 nit, Vision Booster

7,6″ foldable, fino a 3.000 nit, Vision Booster Display esterno: 5,5″, Gorilla Glass Ceramic 3

5,5″, Gorilla Glass Ceramic 3 Processore: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy RAM / Storage: 12 GB / 256 GB (no microSD)

12 GB / 256 GB (no microSD) Sistema operativo: Android 17, One UI 9, 7 anni di aggiornamenti

Android 17, One UI 9, 7 anni di aggiornamenti Fotocamera posteriore: Doppia 50 MP

Doppia 50 MP Batteria: 4.800 mAh, ricarica wireless 20W

4.800 mAh, ricarica wireless 20W Connettività: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, UWB, USB 3.2 Gen 1

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, UWB, USB 3.2 Gen 1 Resistenza: IP48

IP48 Peso: 201 g / Spessore: 4,5 mm

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Oltre 560€ di risparmio su eBay: i numeri dell’offerta

Il prezzo ufficiale di lancio di Samsung Galaxy Z Fold8 5G 256 GB in Italia è fissato a 2.099€. Su eBay è attualmente disponibile a 1.535,45€, con un risparmio netto di 563,55€, pari a circa il 27% di sconto rispetto al listino ufficiale.

Per fare un confronto, il miglior prezzo rilevato su Idealo per questa configurazione si attesta intorno a 1.679,94€: l’offerta eBay scende ancora più in basso, posizionandosi come il prezzo più competitivo attualmente rintracciabile sul mercato italiano per la variante Graphite Dual SIM 12 GB / 256 GB.

Si tratta di un’offerta su un prodotto appena lanciato (disponibile in vendita dal 7 agosto 2026), il che rende lo sconto ancora più significativo. Non ci sono indicazioni su accessori aggiuntivi inclusi oltre al contenuto della confezione standard.

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