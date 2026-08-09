Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare senza sosta al miglioramento delle applicazioni e dei servizi che il colosso di Mountain View offre agli utenti e ciò riguarda ovviamente anche le varie soluzioni di intelligenza artificiale dell’azienda, come ad esempio Gemini Notebook.

E così nelle scorse ore il team di Google ha annunciato attraverso un post sul blog ufficiale un’importante novità per gli utenti che desiderano mantenere aggiornati i propri lavori su Gemini Notebook: se fino a questo momento era necessario aggiungere manualmente le fonti una per una, adesso il sistema si arricchisce di una modalità automatizzata.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Una novità importante per Gemini Notebook in Google Workspace

Stando a quanto viene spiegato dal colosso di Mountain View, la nuova integrazione consente di automatizzare l’aggiunta di fonti ai vari notebook nell’ambito di un flusso di lavoro ricorrente.

Gli utenti potranno usare questo nuovo sistema per aggiungere testo, collegamenti a file di Drive o URL generici di YouTube o di siti Web come fonti, in modo da garantire che i notebook siano sempre aggiornati con i contenuti più recenti.

Il colosso di Mountain View precisa che questa nuova funzionalità è già in fase di implementazione (ma potrebbe essere necessario attendere fino ad un paio di settimane prima che divenga effettivamente disponibile per tutti gli utenti), aggiungendo che sarà abilitata di default.

La novità sarà disponibile per gli utenti Business Starter, Standard e Plus, Enterprise Standard e Plus, Education Fundamentals, Standard e Plus, Google AI Pro for Education, Teaching e Learning, AI Expanded Access. Per il momento sono esclusi gli utenti con account Google personale.