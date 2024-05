Se finora la presenza dell’IA generativa all’interno della versione mobile di Gmail era limitata alla funzione Help Me Write, le cose sono destinate a cambiare molto velocemente. Nel corso della presentazione inaugurale del Google I/O 2024 sono state infatti annunciate tre nuove funzioni di Gemini, che nelle prossime settimane sbarcheranno sulle versioni Android e iOS di Gmail.

La versione desktop del client di posta elettronica mostra da tempo un pannello laterale che permette agli utenti di ricevere risposte alle proprie domande, con una interfaccia simile a quella di un chatbot. Google ha però notato che le funzioni di IA sono più utilizzate sugli smartphone, fatto che non deve sorprendere viste sia le ridotte dimensioni degli schermi, che rendono più difficile l’integrazione di pannelli aggiuntivi, sia la necessità di rispondere rapidamente in mobilità.

Tre novità per Gmail grazie a Gemini

La prima novità è la possibilità di creare un riassunto della conversazione, una funzione molto utile per quei thread molto lunghi nei quali è davvero molto facile perdere il focus della discussione. Il nuovo tasto che attiva la funzione viene mostrato appena sotto al soggetto della mail e permette di aprire una schermata di Gemini che mostrerà il riassunto dell’intera conversazione.

I primi a ricevere la novità saranno gli utenti di Google Workspace, già da questa settimana, mentre gli abbonati a Google One AI Premium e quelli di Gemini for Workspace dovranno attendere fino a giugno.

Gmail Q&A va oltre al semplice riassunto della conversazione, aprendo un prompt simile al pannello laterale della versione web, permettendo di porre domande all’IA. Potrete quindi conoscere l’oggetto della prossima riunione di condominio senza sfogliare le mail alla ricerca di quella corretta, o sapere l’orario della prossima recita scolastica dei vostri figli o ancora riepilogare determinati preventivi ricevuti. La funzione arriverà nel mese di luglio per gli utenti mobili di Workspace Labs.

L’ultima novità è costruita sulle fondamenta di Smart Reply e Smart Compose, datate rispettivamente 2017 e 2018, unite per diventare Contextual Smart Replies. La nuova funzione consente a Gmail di comprendere il contesto della mail e fornire suggerimenti maggiormente contestualizzati e dettagliati rispetto alle semplici proposte attuali.

La funzione mostrerà una serie di riquadri contenenti alcune proposte, in formato condensato, con la possibilità di visualizzare un’anteprima del suggerimento prima di inserirla nella mail di risposta. Anche in questo caso i primi a beneficiarne saranno gli utenti Workspace Labs, che potranno sfruttarla a partire dal mese di luglio.

Nelle prossime settimane, infine, la funzione Help Me Write per desktop supporterà anche lo spagnolo e il portoghese, con numerose altre lingue che saranno aggiunte in futuro.