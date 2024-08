Da pochi giorni è disponibile su Google Gmail per Android una nuova funzionalità che permette di rispondere in maniera più veloce alle e-mail. Ma non solo. La novità, infatti, non si occupa solamente di velocizzare le operazioni ma anche di renderle migliori rispetto a quanto siamo abituati a fare.

La nuova funzione di Google Gmail per rispondere alle e-mail

Quante volte è capitato di premere sul tasto “Rispondi” a un’e-mail e, dopo aver iniziato a scrivere il testo, non ricordare i termini esatti della mail ricevuta? Si doveva quindi tornare indietro, rileggere l’e-mail, andare in Bozze dove la nostra e-mail di risposta era stata salvata, modificarla, proseguire con la scrittura e poi inviarla.

Ora (anche se alcuni utenti hanno ricevuto la funzione già a partire dal mese di maggio) cambia quasi tutto rendendo la risposta alle e-mail migliore e più veloce.

Molto semplicemente Google ha modificato l’interfaccia di risposta delle e-mail in Gmail. Invece che essere indirizzati a una visualizzazione a schermo intero ora nella parte inferiore della conversazione appare una piccola finestra dalla quale rispondere all’e-mail. Il risultato finale è simile all’interfaccia di una schermata di messaggistica istantanea che consente di visualizzare sia il testo dell’e-mail ricevuta che quello che si sta scrivendo.

La nuova finestra, che compare in basso sotto il corpo dell’e-mail e che non sostituisce il tradizionale tasto Rispondi, può inoltre essere allargata o ristretta così da avere un controllo totale sulla schermata di scrittura, accedere alle opzioni di formattazione e avere una casella di testo più ampia per risposte più lunghe.

Il rilascio di questa nuova funzionalità, così come dichiarato da Google, è iniziato per tutti gli utenti Google Workspace e quelli con un account Google personale e prevede un’implementazione graduale nell’arco di 15 giorni. Per gli utenti iOS, invece, bisognerà attendere ancora ma Google assicura che entro la fine dell’anno anche l’app Gmail per questi device riceveranno l’aggiornamento.