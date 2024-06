L’intelligenza artificiale è ormai presente in diversi servizi che utilizziamo quotidianamente e di sicuro verrà maggiormente implementata nel corso del tempo, Google Gemini è la soluzione proposta dal colosso di Mountain View nel tentativo di contrastare le alternative messe in campo dalla concorrenza, sempre più agguerrita.

Nel corso degli ultimi mesi l’azienda ha lavorato senza sosta per portare Gemini su diversi dei propri prodotti e servizi, abbiamo visto per esempio come l’IA dell’azienda sia arrivata su Google Messaggi in forma stabile, come nel prossimo futuro arriverà sui dispositivi con Google TV (e forse anche su TV e box TV dotati di Android TV), come la versione Advanced consenta il caricamento di fogli di calcolo e l’analisi dei dati, oltre a tutta una serie di funzionalità integrate nei Chromebook Plus grazie all’IA di Google.

Sul finire del mese scorso abbiamo anche visto come il colosso stesse testando l’integrazione di Gemini nell’app Gmail per Android, oggi grazie al cacciatore di codici assembledebug possiamo sbirciare le ultime novità in sviluppo da parte dell’azienda.

Google aggiorna il pulsante Gemini nell’app Gmail con alcune nuove funzioni

Prima di iniziare è bene specificare che, come spesso accade, quanto andremo ad illustrare non è al momento disponibile per gli utenti comuni, ma richiede alcune procedure di attivazione preventive; detto questo, lo sviluppatore menzionato in apertura ha individuato alcune interessanti novità nell’ultima versione disponibile dell’app Gmail (2024.05.26.638440827), che ci permettono di intravedere delle possibili future nuove funzioni.

Come potete notare dalle immagini presenti nella galleria qui sopra, sembra che Google stia perfezionando l’interfaccia utente per il pulsante Gemini nell’app Gmail: l’IA del colosso infatti ora offre nuovi suggerimenti rapidi come “Riassumi questa email”, “Elenca i passaggi successivi” e “Suggerisci una risposta”.

L’utente, oltre alla facoltà di utilizzare le azioni suggerite, può anche premere il relativo pulsante per avviare attività come la stesura delle risposte alle email, la modifica del tono delle risposte nella bozza e persino la gestione di alcune domande non relative alla posta elettronica.

Google sta dunque lavorando per implementare un maggior numero di funzionalità in Gmail grazie all’intelligenza artificiale, se in precedenza infatti lo strumento era utilizzabile esclusivamente per riassumere le email, ora il pulsante dedicato vanta ulteriori funzionalità.