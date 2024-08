L’intelligenza artificiale di Google sta piano piano raggiungendo ogni applicazione e funzionalità dell’ecosistema di Big G offrendo tante nuove possibilità. Ora a essere oggetto di aggiornamento da parte di Google Gemini è Gmail che, sia nella versione desktop che mobile (sia Android che iOS) introduce due funzionalità relative alle bozze delle email.

Cosa prevede il nuovo aggiornamento di Google Gmail

Dopo il debutto avvenuto nei mesi scorsi Gemini ha iniziato a migliorare diverse funzionalità di Gmail. Dalla possibilità di visualizzare le e-mail non lette a quella di chiedere all’AI di riassumere le email e ricevere suggerimenti per le risposte regolarmente scopriamo come l’intelligenza artificiale sia in grado di semplificare, velocizzare e supportare qualsiasi tipo di attività.

L’ultimo update si basa sulla nota funzione Aiutami a scrivere presente da tempo in Gmail e sulla più recente funzione di riepilogo presente nella versione mobile dell’app. Premendo sul tasto Aiutami a scrivere si avranno a disposizione tre opzioni: Formalizza, Elabora e Accorcia. In una bozza di un’e-mail, quindi, nella quale sono presenti pochi appunti è possibile chiedere all’intelligenza artificiale di trasformare quegli appunti in un contenuto completo pronto per essere inviato.

Inoltre da mobile se la bozza dell’e-mail è vuota il tasto Aiutami a scrivere compare nel corpo del messaggio e, quando ci si preme sopra, si accede all’esperienza completa della funzionalità. Se, invece, nel corpo del messaggio ci sono più di 12 parole comparirà il tasto Perfeziona la mia bozza che permetterà, sempre grazie all’AI, di perfezionare, formalizzare, elaborare o accorciare la bozza. Si può accedere al menu scorrendo verso destra su Perfeziona la mia bozza.

La funzione è attiva di default e non può essere disabilitata ed è presente per gli utenti di Google Workspace con i piani Gemini Business ed Enterprise, Gemini Education ed Education Premium e con Google One AI Premium.