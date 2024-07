Buona parte delle applicazioni che gli utenti Android utilizzano ogni giorno sono sviluppate da Google, il colosso di Mountain View vanta infatti al proprio attivo una variegata schiera di differenti software, che vengono costantemente aggiornati e migliorati dai vari team di sviluppatori in seno all’azienda.

Anche oggi dunque diamo uno sguardo ad alcune novità, già disponibili o in arrivo nel prossimo futuro per alcune applicazioni dell’azienda, nello specifico Google contatti, Messaggi e YouTube Music.

Google Contatti potrebbe presto riprogettare un widget

Google Contatti è il software del colosso di Mountain View che ci permette di tenere traccia dei nostri contatti sincronizzando il tutto con il nostro account ma non solo, consente di impostare preferiti, aggiungere compleanni, promemoria, importare o esportare contatti, ripristinarli, avere accesso a un cestino e altro.

Nelle ultime settimane anche questa applicazione ha ricevuto costanti novità e migliorie da parte dell’azienda, tanto per fare qualche esempio abbiamo visto come l’app abbia ricevuto l’ennesima modifica estetica con l’eliminazione del FAB per l’aggiunta dei contatti, come Google stia semplificando la vista dei numeri associati ad app di terze parti, o come l’app abbia ricevuto una nuova sezione dedicata alle suonerie personalizzate.

Esattamente una settimana fa inoltre, abbiamo visto come il software in questione abbia ricevuto un restyling per il widget del singolo contatto, che ora consente tra le altre cose di visualizzare e rispondere alle notifiche; secondo quanto individuato dai colleghi di 9to5Google, sembra che il colosso sia al lavoro per modificare un altro widget dell’applicazione, quello dei contatti preferiti.

L’immagine che potete vedere qui sopra ci mostra come, previa attivazione di alcuni flag sperimentali, quello che attualmente viene indicato come Favorite contacts (Contatti preferiti per noi) stia subendo un cambio di denominazione in Besties widget.

Non è chiaro quali modifiche abbia intenzione di apportare l’azienda, per il momento l’aspetto è identico al precedente senza presentare modifiche di sorta all’attuale layout; è però plausibile che il tutto sia ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo e dunque con il passare del tempo potrebbero essere introdotte modifiche più rilevanti, sia estetiche che a livello di funzionalità.

Google Messaggi potrebbe aggiornare automaticamente le chat MMS a RCS

Passiamo ora all’applicazione dedicata alla messaggistica della società, Google Messaggi, che a sua volta ha beneficiato nel corso del tempo di diverse novità introdotte dagli sviluppatori.

Tanto per fare qualche esempio abbiamo visto come Google Gemini sia diventato maggiormente disponibile all’interno dell’app con i nuovi requisiti, come Messaggi potrebbe presto lasciarvi disattivare le animazioni delle reazioni, come sia in lavorazione una nuova funzionalità per proteggere gli utenti dallo spam, come sia in lavorazione una nuova schermata per la condivisione delle immagini., o ancora come siano in arrivo tutta una serie di novità per l’app.

Oggi, grazie a quanto individuato da assembledebug nell’ultima versione dell’app (versione messages.android_20240702_01_RC00.phone_samsung_openbeta_dynamic), vediamo come Google stia spingendo per aggiornare automaticamente le chat MMS in RCS.

In seguito all’attivazione di due flag (bugle.enable_mms_group_upgrade_ui_home_screen e bugle.enable_mms_group_upgrade_ui_conversation_screen) sono stati notati alcuni indizi su un possibile comportamento futuro dell’app, grazie alle seguenti stringhe di codice:

<string name=”upgraded_group_label”>Upgraded chat</string>

<string name=”group_upgrade_popup_title”>You’ve got upgraded chats</string>

<string name=”group_upgrade_popup_description”>Send sharper photos and videos with reactions — free over wifi. %1$s</string>

<string name=”group_upgrade_close_button_icon_description”>Close dialog</string>

<string name=”group_upgrade_about_rcs_link”>About cross-platform RCS chats</string>

Come potete notare sembra che l’utente verrà avvisato dall’app, tramite un apposito pop up, del fatto che alcune chat siano state aggiornate, con un’ulteriore indicazione sulla possibilità di “Inviare foto e video più nitidi con reazioni”; nello specifico si fa riferimento sia a chat di gruppo tra utenti Android e iOS (chat MMS che verranno aggiornate in RCS), sia con chat non RCS tra utenti Android qualora uno dei due stesse utilizzando applicazioni di terze parti che non supportano lo standard in questione.

Non ci sono indicazioni precise sulla disponibilità in forma stabile della novità, ma è plausibile che bisognerà attendere settembre e la contestuale attivazione del supporto RCS per iOS 18, attualmente disponibile solo in versione Beta.

Le pagine degli artisti ricevono un piccolo restyling in YouTube Music

Concludiamo la carrellata odierna con il servizio di streaming musicale di Google, anche YouTube Music riceve costantemente le attenzioni dell’azienda, a titolo di esempio recentemente abbiamo visto come il servizio si stia preparando all’arrivo delle votazioni per le playlist preferite, come abbia ricevuto una piccola novità collegata al nuovo menù di trasmissione, come sia stato rinnovato con alcune comode funzioni, come l’app abbia ricevuto l’aggiunta del feed delle attività degli artisti, come a breve potrebbe essere introdotta l’IA di Google Gemini, o ancora abbiamo visto la possibilità per gli utenti di canticchiare una canzone per cercare il brano desiderato.

Nelle ultime ore, secondo quanto segnalato su Reddit, sembra che la piattaforma stia ricevendo un piccolo restyling per le pagine degli artisti, come potete notare dall’immagine qui sotto.

Rispetto al look precedente a cui ormai siamo abituati dal 2019, la nuova veste grafica pone il nome dell’artista sulla sinistra con l’indicazione del numero di iscritti appena sotto, i pulsanti per la radio e per l’avvio della riproduzione sono circolari, più piccoli e allineati a destra.

Non si tratta di un totale stravolgimento, quanto più di un piccolo restyling per modernizzare l’interfaccia della scheda in questione; la novità sembra essere in distribuzione lato server sia per Android che per iOS, motivo per cui potreste dover attendere ancora un po’ prima che sia largamente disponibile.