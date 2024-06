Abbiamo visto nel corso delle ultime settimane come Google abbia lavorato strenuamente per implementare il suo chatbot IA Gemini in Messaggi, l’applicazione predefinita del colosso dedicata alla messaggistica. Nel corso del tempo infatti abbiamo visto come il chatbot sarebbe stato integrato nell’app in questione, così come abbiamo visto come i primi utenti della versione Beta abbiamo potuto testare con mano la novità.

Di recente, sul finire dello scorso mese, il colosso di Mountain View ha finalmente deciso di rilasciare Gemini su Google Messaggi in forma stabile, anche se limitatamente ad alcuni mercati (il Bel Paese risulta tuttora escluso).

Ad ogni modo, nelle ultime ore, la società ha aggiornato la pagina di supporto inerente all’utilizzo di Gemini in Google Messaggi, andando a modificare alcuni requisiti; scopriamo insieme le modifiche apportate.

Google modifica i requisiti per l’utilizzo di Gemini in Messaggi

Nella pagina di supporto menzionata in apertura, il colosso di Mountain View fornisce in breve un’idea sulle possibilità di utilizzo del chatbot IA nell’app di messaggistica proprietaria, possiamo leggere infatti “Puoi chattare con Gemini nell’app Google Messaggi per scrivere messaggi, scambiare idee, pianificare eventi o semplicemente avere una conversazione divertente“.

Come anticipato, Big G ha apportato alcuni cambiamenti ai requisiti per l’utilizzo dello strumento in questione, la modifica che più di tutte salta all’occhio è l’eliminazione del requisito di possedere uno smartphone Samsung Galaxy o un Google Pixel, aprendo di fatto la possibilità di utilizzare Gemini in Google Messaggi agli smartphone di ogni produttore.

Tuttavia, non tutti i modelli in circolazione risultano compatibili, ma solo i più recenti visto che tra i requisiti figura un quantitativo minimo di RAM di 6 GB, soddisfatto dalla maggior parte degli smartphone più recenti. Tra gli altri requisiti necessari, figurano la lingua del dispositivo (inglese nella maggior parte dei casi, ma anche francese limitatamente al Canada), aver installato l’ultima versione disponibile di Google Messaggi, utilizzare un account Google personale e avere almeno 18 anni (sono dunque esclusi tutti gli account gestiti tramite il servizio Family Link, così come gli account Google Workspace), aver attivato le chat RCS e trovarsi in uno dei Paesi in cui il servizio è attualmente supportato, nello specifico:

Albania

Algeria

Samoa americane

Angola

Antigua e Barbuda

Argentina

Armenia

Australia

Azerbaigian

Bahrein

Bangladesh

Barbados

Belize

Benin

Bhutan

Bolivia

Bosnia Erzegovina

Botswana

Brasile

Brunei

Burkina Faso

Burundi

Capo Verde

Cambogia

Camerun

Canada

Repubblica Centrafricana

Chad

Chile

Isola di Natale

Isole Cocos (Keeling).

Colombia

Comore

Isole Cook

Costa Rica

Costa d’Avorio

Repubblica Democratica del Congo

Gibuti

Dominica

Repubblica Dominicana

Ecuador

Egitto

El Salvador

Guinea Equatoriale

Eritrea

Swaziland

Etiopia

Figi

Gabon

Georgia

Ghana

Grenada

Guam

Guatemala

Guinea

Guinea-Bissau

Guyana

Haiti

Isole Heard e McDonald

Honduras

India

Indonesia

Iraq

Israele

Giamaica

Giappone

Giordania

Kazakistan

Kenia

Kiribati

Kosovo

Kuwait

Kirghizistan

Laos

Libano

Lesoto

Liberia

Libia

Madagascar

Malawi

Malaysia

Maldive

Mali

Isole Marshall

La Mauritania

Mauritius

Messico

Micronesia

Moldavia

Mongolia

Montenegro

Marocco

Mozambico

Myanmar

Namibia

Nauru

Nepal

Nuova Zelanda

Nicaragua

Niger

Nigeria

Niue

Isola Norfolk

Macedonia del Nord

Isole Marianne settentrionali

Oman

Pakistan

Palau

Palestina

Panama

Papua Nuova Guinea

Paraguay

Perù

Filippine

Porto Rico

Qatar

Repubblica del Congo

Ruanda

Saint Kitts e Nevis

Santa Lucia

Saint Vincent e Grenadine

Samoa

San Tommaso e Principe

Arabia Saudita

Senegal

Serbia

Seychelles

Sierra Leone

Singapore

Isole Salomone

Somalia

Sud Africa

Corea del Sud

Sudan del Sud

Sri Lanka

Sudan

Suriname

Taiwan

Tagikistan

Tanzania

Tailandia

Le Bahamas

Gambia

Timor Est

Togo

Tokelau

Tonga

Trinidad e Tobago

Tunisia

Turchia

Turkmenistan

Tuvalu

Isole Vergini americane

Uganda

Ucraina

Emirati Arabi Uniti

Stati Uniti

Isole minori esterne degli Stati Uniti

Uruguay

Uzbekistan

Vanuatu

Venezuela

Vietnam

Sahara occidentale

Yemen

Zambia

Zimbabwe

Google sottolinea come Gemini in Messaggi sia attualmente disponibile in oltre 165 paesi e come la società stia lavorando strenuamente per renderlo disponibile agli utenti in più lingue e in più luoghi in tutto il mondo; anche il fatto di non rendere il servizio un’esclusiva degli smartphone di alcuni produttori contribuirà senza dubbio ad aumentare la disponibilità dello strumento.