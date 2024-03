L’ecosistema di servizi Google è in costante divenire grazie alla mole di aggiornamenti che ciclicamente introducono novità grafiche e svariate funzionalità con l’obiettivo ultimo di migliorare l’esperienza utente, sia attraverso nuove funzioni che con la correzioni di bug e problemi vari.

Oggi scopriamo le novità in arrivo sulle applicazioni di tre servizi cruciali per l’offerta del colosso di Mountain View: Google Contatti, Google Foto e Gmail. Ecco come si apprestano a migliorare.

Google Contatti riceve una nuova sezione dedicata alle suonerie personalizzate

Partiamo dalla novità in arrivo su Google Contatti che, stando a quanto affermato dall’affidabile AssembleDebug sul proprio blog TheSpAndroid, si appresta a ricevere una funzione precedente scovata nel codice dell’applicazione ovvero l’introduzione di un’interfaccia ad hoc per assegnare una suoneria a ogni contatto in modo da personalizzare finemente i suoni in caso di chiamata di una determinata persona.

Attualmente l’app permette, ovviamente, tale funzione ma in maniera più macchinosa; per modificare la suoneria assegnata a ogni contatto, infatti, è necessario accedere alla pagina della persona in questione e cambiare singolarmente il suono d’avviso per ogni contatto mediante il menu overflow.

Google, pertanto, ha ben deciso di introdurre un’interfaccia dedicata a questa operazione; come si evince dalla schermata condivisa dallo stesso canale Telegram GApps Flags & Leaks la funzionalità sarà disponibile nella scheda “Correggi e gestisci“.

Si aprirà dunque una pagina chiamata “Suonerie contatti” all’interno della quale basterà tappare sul pulsante “Aggiungi suoneria contatto” per aprire l’elenco dei contatti.

Da qui sarà necessario scegliere il contatto a cui modificare il tono d’avviso per aprire il selettore suonerie predefinito (che di solito è l’app “Suoni”).

Peraltro, dopo aver selezionato una suoneria per il contatto, questo rimarrà visualizzato nella pagina delle suonerie con il nome della suoneria in basso in modo da sapere a una rapida occhiata quale suoneria si è selezionato. In questa sezione sarà possibile modificare rapidamente il suono d’avviso di un contatto semplicemente cliccando l’icona della matita.

Attualmente la funzione pare essere in fase di distribuzione, anche se a un numero ristretto di utenti; qualora voleste monitorare la situazione in attese di riceverla vi basterà tappare sul badge sottostante e premere su “Aggiorna” qualora l’applicazione avesse un aggiornamento disponibile.

Google Foto migliora l’integrazione con il selettore multimediale di Android

Google Foto continua ad affinare e correggere la propria esperienza utente come testimoniati dalle recenti novità tra le quali spiccano la segnalazione dello spam all’interno dell’app, una futura modalità di visualizzazione degli album e la nuova interfaccia di condivisione.

Questa volta è il nuovo selettore di foto in cloud di Android a riguardare direttamente Google Foto, in seguito all’annuncio avvenuto nel mese di febbraio, la funzione si starebbe diffondendo in maniera più capillare tra gli utenti del robottino verde ai quali sarà permesso ora accedere anche alle immagini di Google Foto, in aggiunta a quelle locali, direttamente dal nuovo selettore Android.

“Le foto di cui è stato eseguito il backup, note anche come “foto in cloud “, verranno ora unite a quelle locali nel selettore foto, eliminando la necessità di passare da un’app all’altra.”

Per effetto di questa novità, come si nota dall’interfaccia, una volta aperto il selettore di foto di Android saranno disponibili anche le fotografie presenti esclusivamente nel cloud, insieme a quelle locali; la prima volta in cui si incontra questa funzione l’utente verrà accolto da un prompt informativo.

Da qui sarà possibile continuare a utilizzare il selettore o gestire la funzione accedendo alla pagina di impostazioni del selettore di contenuti media di Android in cui si potrà selezionare il servizio di backup dal quale attingere le foto oppure disattivare la funzione e tornare a mostrare solo le immagini presenti sul dispositivo.

Peraltro, Google starebbe incoraggiando le app Android che utilizzano selettori di foto personalizzati ad abbracciare questo nuovo standard mentre qualsiasi app multimediale in cloud (Dropbox, per citarne una) potrà già apparire nel selettore rappresentando un’alternativa a Google Foto.

La novità era stata annunciata lo scorso mese in concomitanza del rilascio dell’aggiornamento di febbraio di Google per dispositivi con Android 12 o superiore anche se, allo stato attuale, molti account ancora non lo abbiano ricevuto dunque è possibile che serva attendere un’attivazione lato server. Tuttavia, numerosi dispositivi Pixel e Samsung Galaxy sembrerebbero averlo già ricevuto; fateci sapere nei commenti se siete tra questi.

Gmail accoglie, finalmente, il gesto indietro predittivo di Android 14

Concludiamo la tornata di aggiornamenti alle app Google con una bella novità in arrivo su Gmail che si appresta ad accogliere il gesto “indietro predittivo”, la funzione progettata per far sapere all’utente quando, tramite il gesto per tornare indietro, si esce dall’app per tornare alla schermata iniziale; nel caso contrario questa mostrerà – tramite un’apposita animazione – la schermata precedente dell’applicazione all’interno della quale stiamo navigando.

La funzione, scovata a partire dalle prime Developer Preview di Android 14 e ora nascosta nella sezione Impostazioni > Sistema > Opzioni sviluppatore > “Animazioni Indietro Predittive”, pare, a detta di Google, essere molto efficace in quanto “avrebbe dimostrato di superare l’attuale esperienza in termini di completamento delle attività, preferenza, soddisfazione, fiducia e sensazione di qualità degli utenti finali”.

Android 14, peraltro, ha introdotto il supporto alle animazioni personalizzate in-app e pare che Gmail stia introducendo il gesto indietro predittivo quando si sta uscendo da una mail attraverso la relativa gesture su Android.

Come si nota dalla schermata, attraverso questa funzione l’applicazione si occuperà di avvisare un utente nel momento in cui stia per uscire da una mail e tornare alla schermata principale dell’app, un po’ come avviene a livello di sistema con le impostazioni e la homescreen.

La suddetta opzione è stata avvistata a partire dalla versione 2024.03.03.x dell’app da un numero ristretto di utenti dunque potrebbero volerci settimane prima che raggiunga il pubblico generalista.

L’introduzione dell’indietro predittivo in-app si unisce a quello già presente nella visualizzazione Programma o Giorno di Google Calendar quando si chiude un evento a schermo intero; mentre di recente è stata avvistata anche su YouTube Music.

Aggiornamenti del genere, seppur di minore entità, contribuiscono, un tassello dopo l’altro, come in un grande mosaico, a rendere le applicazioni di Google ancora più mature e integrate tra loro.

