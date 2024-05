L’app Google Contatti sta ricevendo numerose novità e quella di oggi riguarda il pulsante “+” per l’aggiunta dei contatti, la cui modifica impatta anche sul campo di ricerca.

Al posto del pulsante di azione mobile (FAB), per aggiungere contatti ora Google utilizza un discreto pulsante “+” posizionato nell’angolo in alto a destra tra la barra di ricerca e l’avatar del profilo.

Questo nuovo pulsante appare in tutte e tre le schede “Contatti”, In evidenza” e “Organizza” presenti nella barra inferiore dell’app Google Contatti, mentre il FAB era disponibile solo nell’elenco dei contatti principale.

Il campo di ricerca in alto appare ancora su tutte e tre le sezioni dell’app come accade da aprile, ma ora non occupa più l’intera larghezza, in quanto né il nuovo pulsante “+” né l’avatar del profilo ne fanno più parte.

L’app Google Contatti abbandona il FAB per l’aggiunta dei contatti

In ogni caso abbandonare il FAB e il modo ampiamente accettato di aggiungere contenuti tramite un’interfaccia è una scelta che appare quantomeno azzardata.

Questa modifica relativa al FAB è attualmente in rilascio con la versione 4.31 stabile dell’app Google Contatti per Android e dovrebbe raggiungere tutti i dispositivi entro le prossime settimane.

