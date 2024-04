Google offre ai propri utenti diversi servizi, utili per espletare diversi tipi di operazioni, oggi parliamo di due app in particolare: Google Messaggi, ovvero l’applicazione sviluppata dall’azienda dedicata alla messaggistica e Google Calendar, altro servizio del colosso molto utilizzato per tenere traccia dei propri impegni. Entrambe le applicazioni in questioni stanno ricevendo alcune interessanti novità, scopriamole insieme.

Google Messaggi potrebbe presto lasciarvi disattivare le animazioni delle reazioni

Partiamo subito con l’applicazione dedicata alla messaggistica di Big G, negli ultimi tempi Google sembra rivolgere diverse attenzioni al software in questione, tanto che abbiamo già visto come sia in lavorazione una nuova funzionalità per proteggere gli utenti dallo spam, come l’azienda stia sperimentando con alcuni utenti l’integrazione di Gemini nell’app, o ancora come sia in lavorazione una nuova schermata per la condivisione delle immagini.

Oggi invece vediamo insieme una novità individuata dai colleghi di 9to5Google nell’ultima versione Beta dell’app (v20240422_01_RC00), rivolta a una funzionalità di cui vi abbiamo già parlato qualche tempo fa: a inizio marzo vi abbiamo riportato la notizia dell’implementazione da parte di Google di nuovi effetti di reazione collegati a 10 distinte emoji:

👍 — Pollice in su

❤️ — Cuore Rosso

😂 — Faccia con lacrime di gioia

😮 — Faccia con la bocca aperta

😡 — Faccia arrabbiata

👎 — Pollice in giù

💩 — Mucchio di cacca

🎉 — Party Popper

😠 — Faccina arrabbiata

😢 — Faccina che piange

Non tutti gli utenti utilizzatori di Google Messaggi però sembrano apprezzare la novità in questione, tanto più che alcuni effetti vengono mostrati anche a schermo intero e senza preavviso; per questo motivo sembra che l’azienda stia lavorando ad una funzione che dia agli utenti la possibilità di attivare o disattivare le animazioni in questione.

Come potete notare, sembra che Google abbia intenzione di implementare un nuovo interruttore nelle Impostazioni dell’app, grazie al quale sarà possibile disattivare completamente le animazioni. Sebbene la novità sia stata individuata nell’ultima versione Beta dell’app, in realtà l’interruttore non risulta disponibile e al momento richiede l’attivazione di uno specifico flag per essere visualizzato; non ci resta che attendere per scoprire quando Google deciderà di rendere la nuova funzione disponibile per tutti.

Google Calendar vi semplifica la vita con un piccolo cambiamento

Passiamo ora all’applicazione dedicata al calendario sviluppata dal colosso di Mountain View, anche Google Calendar infatti riceve ciclicamente tutta una serie di miglioramenti e nuove funzioni; tanto per fare un paio di esempi abbiamo visto negli ultimi tempi come l’app abbia ricevuto un nuovo strumento per gli appuntamenti, o ancora come l’applicazione si sia evoluta sugli smartwatch equipaggiati con Wear OS.

Nelle ultime ore, con l’ultima versione dell’app disponibile già da qualche tempo, Google ha introdotto (probabilmente lato server) una piccola ma comoda novità in Calendar come potete vedere nell’immagine qui sotto.

Con l’obbiettivo di rendere più semplice il passaggio da un mese all’altro, andando avanti o indietro anche di diversi mesi, Google ha introdotto un carosello di mesi nella parte inferiore della panoramica. Non si tratta di uno stravolgimento eclatante all’esperienza d’uso, ma di una piccola modifica che potrà certamente risparmiare qualche fastidio a diversi utenti.