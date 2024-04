Il team di YouTube Music continua a lavorare per migliorare il suo servizio di streaming musicale e ora sta aggiungendo qualche novità per la versione Web e anche per l’app Android. Ecco di cosa si tratta.

La versione Web di YouTube Music ottiene la riproduzione offline

Finora la versione Web di YouTube Music non disponeva della riproduzione musicale offline, ma un nuovo pulsante di download ora consente di scaricare brani, playlist e podcast per continuare l’ascolto anche senza una connessione Internet, come sull’app mobile.

Per salvare la musica per l’utilizzo offline basta aprire la pagina di un album o di un singolo e cliccare sul pulsante di download situato tra il menu a tre punti e il pulsante per salvare nella libreria.

I download offline su Web verranno limitati a 10 dispositivi di YouTube Music e come per l’app mobile i download offline scadranno se il dispositivo non si connette a Internet almeno una volta ogni 30 giorni. Al momento questa funzionalità non è ancora disponibile per tutti.

L’app YouTube Music riceve una sezione dei commenti riprogettata

Finora la sezione dei commenti di YouTube Music copriva quasi interamente la schermata di riproduzione, mentre ora l’app mostra in alto un miniplayer che permette di vedere la copertina, l’artista e il titolo del brano in riproduzione, oltre a un pulsante play/pausa all’estrema destra.

Il nuovo design permette di accedere ai controlli di riproduzione basilari anche quando l’utente sta interagendo nella sezione commenti. Questa funzionalità è già disponibile per molti utenti, ma apparentemente solo su smartphone, non su tablet.

