Tra i diversi servizi che Google offre ai propri utenti ci sono YouTube e YouTube Music, le due piattaforme vengono quotidianamente utilizzate da un numero enorme di utenti, sia per quel che concerne la fruizione di contenuti video che musicali. Considerata la base di utenza, la società è costantemente impegnata nel miglioramento di entrambi i servizi, oggi infatti vediamo insieme le ultime novità in distribuzione per YouTube e YouTube Music.

L’app di YouTube riceve un restyling dell’interfaccia di trasmissione

Partiamo subito con YouTube, la piattaforma è senza dubbio uno dei servizi più noti, apprezzati e utilizzati dagli utenti di tutto il mondo; negli ultimi tempi abbiamo avuto modo di vedere diverse novità, per esempio abbiamo visto come l’azienda stia continuando i test per la riproduzione di annunci pubblicitari durante la messa in pausa dei video, come sia in arrivo una nuova funzione IA per saltare parti di video, come la piattaforma sia diventata più severa nei confronti degli utenti che utilizzano gli ad blocker, o ancora come siano stati ampliati i test dei giochi gratuiti “Playables”.

Oggi invece vediamo insieme l’introduzione di una novità già vista per YouTube Music, ovvero la riprogettazione dell’interfaccia di trasmissione: anche l’app di YouTube (sia su Android che su iOS) sta iniziando lentamente a introdurre la nuova interfaccia.

Come potete notare dalle immagini nella galleria qui sopra, l’app di YouTube sta ricevendo un nuovo menù per la trasmissione dei contenuti che appare dalla parte inferiore dello schermo, grazie al quale l’utente può selezionare un dispositivo ricevente; nella schermata che appare durante la riproduzione, nella parte in alto a destra sono presenti due pulsanti per la ricerca vocale e il telecomando, ma manca il pulsante Disconnetti.

Allo stato attuale dunque, per terminare la riproduzione sul dispositivo ricevente l’utente è obbligato a cliccare sulla voce Questo smartphone, azione che sposterà la riproduzione sul dispositivo mobile.

YouTube Music riceve due piccole ma gradite novità

Passiamo ora al servizio di streaming musicale del colosso di Mountain View, anche YouTube Music riceve costantemente le attenzioni dell’azienda, a titolo di esempio recentemente abbiamo visto come il servizio sia stato rinnovato con alcune comode funzioni, come l’app abbia ricevuto l’aggiunta del feed delle attività degli artisti, come a breve potrebbe essere introdotta l’IA di Google Gemini, o ancora abbiamo visto la possibilità per gli utenti di canticchiare una canzone per cercare il brano desiderato.

Nelle ultime ore, come potete notare dalle immagini qui sotto, l’app di YouTube Music ha ricevuto una piccola novità collegata al nuovo menù di trasmissione menzionato poco sopra: l’azienda ha ascoltato le lamentele dei propri utenti introducendo un nuovo menù a tre puntini accanto al cursore del volume, cliccandoci sopra si aprirà un altro menù contenente le voci Disconnetti e Invia feedback.

Non solo l’app mobile, ma anche la versione web di YouTube Music riceve una piccola ma comoda novità, la piattaforma infatti ora si comporta più come le app Android e iOS ricordando l’ultimo brano riprodotto; in precedenza infatti la chiusura della versione web comportava la rimozione del miniplayer e tutto ciò che era in riproduzione.

Nelle ultime ore però la situazione è cambiata e ora YouTube Music sul web ricordare l’ultima canzone e mantiene il lettore multimediale attivo, sia per gli album che per le playlist; stranamente però per quel che riguarda i podcast, la piattaforma ricorda sì l’ultimo episodio in riproduzione, ma lo ripropone dall’inizio senza mantenere salvata la posizione precedente, comportamento che potrebbe essere sistemato con qualche aggiornamento futuro.