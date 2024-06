Tra le diverse applicazioni sviluppate e offerte agli utenti dal colosso di Mountain View figura anche Google Contatti, il software in questione ci permette di tenere traccia dei nostri contatti sincronizzando il tutto con il nostro account ma non solo, consente di impostare preferiti, aggiungere compleanni, promemoria, importare o esportare contatti, ripristinarli, avere accesso a un cestino e altro.

Nel corso del tempo anche questa applicazione ha ricevuto costanti novità e migliorie da parte dell’azienda, di recente tanto per fare qualche esempio abbiamo visto come l’app abbia ricevuto l’ennesima modifica estetica con l’eliminazione del FAB per l’aggiunta dei contatti, come Google stia semplificando la vista dei numeri associati ad app di terze parti, o come l’app abbia ricevuto una nuova sezione dedicata alle suonerie personalizzate.

Oggi invece vediamo insieme una novità per quel che riguarda il widget del singolo contatto dell’app.

Google modifica il widget dei contatti individuali

L’ultima versione di Google Contatti (v4.34), disponibile tramite il Google Play Store, porta con sé alcune novità per i widget dei contatti individuali; come indicato nel changelog presente sullo store ufficiale infatti, l’ultimo aggiornamento introduce la possibilità di:

• Visualizzare e rispondere alle notifiche di determinate app nel widget del contatto

• Visualizzare la posizione condivisa da Google Maps nel widget del contatto

• Impostare un orario del giorno in cui ricevere promemoria relativi a date importanti

In seguito all’aggiornamento dell’app Contatti all’ultima versione dunque, potrete posizionare sulla homescreen il widget per un singolo contatto 2 x 2, una volta scelto il contatto nella parte in alto a destra del widget apparirà l’icona di una campanella di notifica, cliccando su di essa verrete invitati a consentire l’accesso alle notifiche per Contatti con il seguente messaggio: “Visualizza i messaggi nel widget. Per vedere e rispondere agli ultimi messaggi dei tuoi contatti, consenti l’accesso alle notifiche per Contatti“.

Dopo essere stati indirizzati alle Impostazioni di sistema per completare l’operazione, vedrete l’aspetto del nuovo widget come nell’immagine qui sotto.

Come potete notare, alla ricezione di un messaggio dal contatto impostato il nuovo widget fornisce la possibilità di usufruire delle risposte rapide, tuttavia lo strumento non consente di visualizzare più di un messaggio, limitandosi ad avvisare l’utente dell’eventuale presenza di nuovi messaggi.

Il widget inoltre permette di vedere la posizione condivisa da Google Maps da parte del contatto, è sufficiente cliccare sul widget per essere indirizzati alla pagina del profilo completo, dove poter visualizzare l’informazione in questione (se disponibile).

Infine è ora possibile impostare un’ora specifica del giorno per ricevere promemoria di date significative, come compleanni, anniversari e simili, si può scegliere di essere avvisati il giorno dell’evento, due giorni prima, sette giorni prima o due settimane prima, impostando al contempo un’orario per la ricezione delle notifiche.

Qualora foste interessati a testare con mano le novità dell’ultima versione disponibile di Google Contatti, vi lasciamo qui sotto il badge con il quale provvedere all’aggiornamento del software tramite il Google Play Store.