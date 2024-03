Un paio di interessanti novità sono in distribuzione sul canale beta di Google Messaggi per Android: in particolare parliamo di una rinnovata schermata pensata per la condivisione di foto e immagini (che ci ricorda quella di WhatsApp) e di una nuova introdotta per avvisare cosa accade con un cambio di account (o con l’uso senza account). Vediamo tutto più da vicino.

Condivisione immagini come su WhatsApp in Google Messaggi

Dopo aver rinnovato un po’ la fotocamera integrata, Google Messaggi accoglie sulla versione beta una novità riguardante la condivisione delle immagini. Con le più recenti release, dopo aver scattato un’immagine utilizzando la suddetta fotocamera si viene reindirizzati a una nuova schermata pensata per l’allegato, nella quale l’immagine appare a piena dimensione con la possibilità di aggiungere una didascalia.

Si tratta di una schermata di condivisione che ricorda quella di una delle app di messaggistica più utilizzate, ossia WhatsApp (e non solo). In più, come potete vedere negli screenshot comparativi qui sotto, in basso a sinistra spunta anche un comando per andare ad allegare ulteriori immagini (“Aggiungi altro”). Sembra svanita nel nulla l’opzione “Modifica” in alto a destra, che in precedenza consentiva di andare a fare qualche piccola modifica o annotazione sull’immagine.

Curiosamente, aprendo la fotocamera a schermo intero e scattando una fotografia si ritorna alla schermata disponibile in precedenza. Quella nuova non si presenta nemmeno con le immagini già presenti in galleria. La novità sta apparendo agli utenti con almeno la versione beta 20240318_01_RC00 di Google Messaggi, e probabilmente verrà affinata con le successive versioni.

Novità per cambio account o utilizzo senza account in Google Messaggi

Probabilmente quasi tutti utilizziamo Google Messaggi con il nostro account Google collegato, ma alcuni potrebbero disporre di due o più account Google sullo smartphone Android. L’app di messaggistica consente di passare rapidamente da uno all’altro e permette anche di inviare messaggi senza collegare alcun account, ma c’è una novità: a partire dalle più recenti versioni beta, l’app avvisa gli utenti elencando le funzionalità che si vanno a perdere (o potenzialmente a perdere) con il passaggio o l’uso senza account.

Come potete vedere negli screenshot qui sopra, si tratta in particolare di Scrittura magica e di Accoppiamento dispositivo. In più, viene data la possibilità di selezionare o meno la voce relativa all’interruzione della Ricerca profilo per il numero di telefono. Si può deselezionare per continuare a essere trovati tramite la funzione di ricerca attraverso numero di telefono.

Anche in questo caso non sono richiesti flag o altro: la novità è disponibile per molti utenti con una delle versioni beta più recenti. Per aderire al programma beta di Google Messaggi tramite il Google Play Store potete seguire questo link; in alternativa, nel caso il programma fosse al completo, potete procedere con l’installazione manuale dell’APK più recente attraverso APKMirror. Per verificare di disporre dell’ultima release, stabile o beta, non dovete fare altro che seguire il badge qui in basso.

Potrebbe interessarti: Recensione Google Pixel Watch 2: prezzo salato per miglioramenti dovuti