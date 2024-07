Nei laboratori di Google i vari team di sviluppatori sono costantemente impegnati nel continuo sviluppo e miglioramento delle varie applicazioni e dei diversi servizi che l’azienda offre agli utenti.

Siamo ormai abituati a tutta una serie di anticipazioni su diversi tipi di novità e funzioni inedite in arrivo sulle app del colosso di Mountain View, tanto per fare qualche esempio ultimamente abbiamo visto come il widget di Google Contatti abbia ricevuto un restyling con nuove funzioni, indizi sulla possibilità di cambiare voce a Google Gemini, come YouTube abbia avviato il test di una nuova funzione per gli Shorts, come Google Lens potrebbe diventare l’alternativa perfetta a Cerchia e cerca, o ancora come Google Tasks potrebbe ricevere a breve un nuovo look.

Oggi invece vediamo insieme alcune novità in arrivo nel prossimo futuro per l’app Google, per Files e per Android in generale (strizzando l’occhio ai pieghevoli).

L’app Google potrebbe semplificare la navigazione in incognito con un nuovo pulsante

Diversi utenti fanno affidamento all’app Google per effettuare le proprie ricerche sul web, il software dell’azienda permette agli utenti (come del resto il browser proprietario Chrome) di procedere con la navigazione in modalità incognito, al fine di non lasciare tracce nella cronologia.

Allo stato attuale, per attivare la modalità incognito nell’app Google, l’utente deve prima cliccare sull’immagine del proprio profilo in alto a destra e in seguito scegliere la relativa opzione.

L’immagine che vedete qui sopra è stata condivisa dal cacciatore di codici assembledebug, ci mostra una novità individuata nell’ultima versione beta dell’app Google per Android (versione 15.26.34.29.arm64): si tratta di un nuovo pulsante per attivare la modalità incognito.

Lo strumento in questione appare non appena l’utente inizia a digitare qualcosa nella barra di ricerca e, sebbene al momento non risulti funzionante, rappresenta senza dubbio una notevole comodità per coloro che sono soliti fruire di tale modalità, che così risulta attivabile in maniera più rapida e semplice.

Anche l’immagine qui sopra proviene dallo sviluppatore già menzionato e ci mostra come Google sembri al lavoro per apportare una piccola modifica all’interfaccia della propria app, potete infatti notare come sia stato rimosso il testo dalla barra di navigazione inferiore, lasciando esclusivamente le varie icone.

Files di Google potrebbe presto integrare Quick Share

Alcuni di voi potrebbero ricordare come a inizio marzo l’app Files di Google avesse ricevuto un nuovo pulsante per un accesso diretto allo scanner di documenti di Google Drive, ora sembra che questo pulsante possa presto essere affiancato da un nuovo strumento.

Secondo quanto individuato da assembledebug nell’ultima versione dell’app Files (versione beta 1.4076.648107679.0) attivando alcuni flag sperimentali, pare che in futuro Google possa integrare nell’app un pulsante per Quick Share.

Il video qui sopra ci mostra il funzionamento del nuovo pulsante Ricevi, che altro non è se non una scorciatoia per l’attivazione diretta di Quick Share; per quanto chi è solito utilizzare lo strumento di condivisione in questione con i propri dispositivi non trarrà particolare vantaggio dalla novità, il nuovo pulsante farà sì che il dispositivo diventi “temporaneamente visibile a tutti nelle vicinanze”, semplificando così la condivisione di file tra dispositivi di diversi utenti.

Miglioramenti in arrivo per la modalità schermo diviso

Già da diverso tempo ormai, per la precisione da Android 7.0 Nougat, il sistema operativo mobile sviluppato da Google permette agli utenti di utilizzare la modalità schermo diviso grazie alla quale è possibile affiancare due applicazioni sul display del dispositivo per poterle utilizzare contemporaneamente.

Una limitazione di questa modalità risiede nel fatto che al momento è possibile affiancare due applicazioni solo verticalmente, una sopra e una sotto (tenendo lo smartphone in verticale), considerando il fattore di forma degli smartphone più comuni; tuttavia, con l’avvento dei dispositivi pieghevoli, appare evidente come in diverse circostanze possa essere comodo poter affiancare due applicazioni orizzontalmente.

Secondo quanto riportato da Mishaal Rahman, sembra che Google abbia silenziosamente aggiornato la modalità split-screen di Android per consentire di posizionare le app in una divisione sinistra-destra anche quando il dispositivo è in modalità verticale.

Per quanto non sia esplicitamente menzionato dall’azienda, è lecito presumere che la novità sia in lavorazione in vista del lancio del prossimo smartphone pieghevole made by Google; se così fosse, ci basterà pazientare fino ad agosto per saperne di più.