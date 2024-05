Le grandi aziende tecnologiche stanno investendo molto sull’intelligenza artificiale e il prodotto AI di Google si chiama Gemini.

Questo modello può raggiungere più servizi dell’azienda attraverso delle apposite estensioni e l’ultima aggiunta sembra essere YouTube Music.

Assemble Debug è riuscito ad attivare una nuova estensione Gemini per YouTube Music nella versione 15.17.28.29.arm64 dell’App Google.

L’estensione consente di riprodurre, cercare e scoprire brani, artisti, playlist preferiti e altro ancora con l’aiuto di Google Gemini. Quando si abilita l’estensione, Gemini avrà accesso ai dati dell’account YouTube Music dell’utente, come playlist, cronologia di riproduzione e preferenze, inoltre le informazioni di YouTube Music potrebbero anche essere condivise con altre estensioni se tali dati sono inclusi nella conversazione.

Questa nuova estensione sarà elencata nella pagina “Estensione” e quando si effettua una ricerca tramite Gemini con l’estensione abilitata si possono ottenere risultati da YouTube Music.

Toccando i risultati della ricerca si aprirà YouTube Music sullo smartphone e inizierà la riproduzione e nel caso l’app non sia installata, Gemini riprodurrà la musica dalla versione Web di YouTube Music.

L’estensione YouTube Music per Google Gemini sembra a buon punto

L’estensione YouTube Music per Gemini è diversa dalla funzione “Fornitore di musica”, in quanto perfeziona semplicemente la ricerca Gemini con le informazioni di YouTube Music, mentre il fornitore di musica consente di impostare l’app predefinita per la riproduzione musicale.

Al momento l’estensione di YouTube Music non è ancora attiva in Google Gemini, tuttavia sembra già abbastanza completa, quindi potrebbe essere introdotta a breve.