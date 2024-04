Per sconfiggere lo spam è necessario anzitutto riconoscerlo. E Google Messaggi presto ci aiuterà a farlo. Setacciando il codice dell’app, infatti, l’utente di X AssembleDebug è riuscito ad avere un’anteprima di una funzione che ancora non è stata attivata, ma che evidentemente a Mountain View hanno tutta l’intenzione di introdurre.

La novità pensata da Google per rendere più sicura l’interazione con la propria piattaforma di messaggistica è semplice ma efficace. In sostanza, cliccando su un link all’interno di un messaggio SMS o RCS ricevuto da un contatto sconosciuto questo non verrà aperto immediatamente, ma comparirà a schermo un avviso che avverte l’utente dei possibili rischi legati all’azione.



“Attenzione: questo mittente non è uno dei tuoi contatti. I link da persone che non conosci potrebbero aprire contenuti indesiderati o pericolosi“. Sotto a questa ammonimento c’è poi una casella da spuntare per proseguire comunque, nel caso in cui l’utente sia convinto che il link non costituisca alcun pericolo potenziale. Una volta selezionata la casella, infatti, il tasto “Continua” diventerà attivo.

Con questo semplice accorgimento Google garantisce che le interazioni con link ricevuti da fonti sconosciute siano quantomeno deliberate e consapevoli, costringendo l’utente a fermarsi un attimo e considerare meglio la situazione, o semplicemente evitando pressioni involontarie. Allo stato attuale non sappiamo quando Google abbia intenzione di implementare questa utile feature, ma considerando che è già presente nel codice non dovrebbe mancare molto.

La novità per l’interfaccia è un ritorno al passato

Ultimamente Google Messaggi è una delle app più in vista della suite di Mountain View, e il merito è soprattutto dell’intelligenza artificiale, con l’implementazione di Gemini che è già in fase di sperimentazione per alcuni utenti.

Ma al di là delle novità macroscopiche, Google sta lavorando anche sui dettagli. Ed è il caso della novità emersa nell’ultima beta di Messaggi (20240404_01_RC00), dove il lavoro di lima interessa il box dedicato alla digitazione.

Invece di aggiungere soluzioni inedite, in questo caso big G sceglie di fare un passo indietro, rinunciando all’attuale design a “due linee” per tornare ad una scelta più classica e minimalista con una linea soltanto, accogliendo il feedback negativo dell’utenza che chiedeva un ritorno al passato.

Come visibile dal confronto tra le due catture di schermate, attualmente (immagine a sinistra) sotto la casella per l’inserimento del testo c’è un altro “piano” che ospita a sinistra la scorciatoia per le emoji, a destra le icone per l’aggiunta di immagini o file e infine quella per la registrazione vocale.

L’interfaccia dell’ultima beta (immagine a destra), invece, mantiene sì le posizioni dei vari elementi ma riassume tutto su un’unica linea, includendo le stesse informazioni in maniera più ordinata e facendo economia dello spazio a disposizione, evitando così di comprimere eccessivamente la porzione di schermo dedicata alla conversazione una volta aperta la tastiera.