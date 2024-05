YouTube Music rientra senza dubbio tra i servizi di Google più popolari e potrebbe divenirlo ancora di più grazie ad una nuova funzionalità che il colosso di Mountain View ha deciso di introdurre.

Ci riferiamo alla possibilità per gli utenti di canticchiare una canzone per cercare il brano desiderato: dovrebbero essere sufficienti pochi secondi, infatti, e YouTube Music dovrebbe essere capace di riconoscere il motivetto e proporre i relativi risultati.

Questa nuova funzionalità di YouTube Music, che è in fase di test già da qualche mese e sfrutta le potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale, è stata perfettamente dimostrata dallo stesso team del colosso di Mountain View in un vecchio post del 2020 riferito al motore di ricerca dell’azienda:

You don’t need to be @KidCudi to use Hum to Search. Hum a song into your Google app, and we’ll identify it for you. Test it with your favorite songs, or use it to figure out the song that’s been stuck in your head and find your new favorite. 🎶 pic.twitter.com/MluVNesTpE

— Google (@Google) December 21, 2020