Come ormai dovreste sapere, Google è continuamente al lavoro per migliorare, perfezionare o modificare alcune funzionalità delle sue app e dei suoi servizi. Oggi ci concentriamo in particolare su YouTube e YouTube Music, che iniziano ad accogliere qualche cambiamento: abbiamo novità già in distribuzione, ma anche qualche anticipazione su quelle in arrivo. Andiamo a scoprire tutto.

Google Lens fa capolino nella ricerca di YouTube

Google sta distribuendo un’interessante novità per l’app Android di YouTube: all’interno della barra di ricerca fa capolino l’icona di Google Lens, che consente di avviare una ricerca visiva tramite la fotocamera dello smartphone. Chi ha ricevuto la funzione ha visto comparire l’apposita icona tra la barra di ricerca in alto e l’icona per la ricerca vocale: toccandola viene aperta la “solita” interfaccia di Google Lens con l’inquadratura della fotocamera.

Lens serve come sempre a identificare gli oggetti o a selezionare del testo: come possiamo vedere nell’esempio qui sotto (via 9to5Google), è ora possibile effettuare delle ricerche su YouTube passando dalla fotocamera, in modo simile a come già avviene solitamente con Lens e la ricerca Google.

Purtroppo non sembra che l’integrazione di Lens su YouTube sia particolarmente diffusa tra gli utenti in questo momento, ma potrebbe ampliarsi nel giro di qualche settimana. Nell’attesa potete verificare di disporre della più recente versione dell’app per Android seguendo il badge qui sotto verso il Google Play Store.

Dopo le funzionalità di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa, Google sta testando altra intelligenza artificiale su YouTube. La casa di Mountain View sta sperimentando gli effetti AI generati dagli utenti all’interno degli Shorts, iniziando da un piccolo gruppo di creator. La novità dovrebbe utilizzare l’IA per permettere di progettare e pubblicare effetti unici direttamente su Shorts, che poi tutti i creatori possono utilizzare nei propri contenuti toccando l’apposito pulsante.

Google avvisa sul proprio sito dedicato al supporto che inizialmente questo esperimento viene rivolto a una piccola percentuale di persone, con l’intento di renderlo disponibile a più creator entro la fine dell’anno. Siamo sicuri che conosceremo maggiori dettagli nel corso dei prossimi mesi.

Restiamo sull’IA perché sembra che l’app di YouTube stia sperimentando una nuova funzionalità per la sezione commenti. Più precisamente, stavolta la casa di Mountain View sta provando una nuova funzione che sfrutta l’intelligenza artificiale per classificare i commenti per argomento, in modo da consentire il rapido passaggio agli argomenti di interesse. Per il momento la novità riguarda solo i video in lingua inglese e argomenti “basici”, ma se tutto andrà bene sarà ampliata.

Qual è la migliore miniatura per un video? In aiuto si allarga una funzione

I creator su YouTube devono sempre fare attenzione a quale miniatura (thumbnail) utilizzare con la pubblicazione di un video. Costituisce una parte essenziale della produzione di contenuti sulla piattaforma, in quanto si tratta del primo dettaglio che salta all’occhio degli utenti e quello che determina il modo in cui probabilmente questi ultimi guarderanno il video.

Proprio per questo sembra che Google stia per ampliare una funzione molto attesa (“Thumbnail Test & Compare“), che è stata presentata in anteprima per un numero selezionato di canali nei mesi scorsi. Gli utenti con funzionalità avanzate vi avranno accesso su YouTube Studio su desktop (niente mobile per ora) con la pubblicazione di un nuovo video o l’aggiornamento di un video già esistente.

Di cosa si tratta? La funzione consente di caricare fino a tre miniature video da testare con gli spettatori in modo da selezionare la migliore. Allo stato attuale è accessibile per i video pubblici di lunga durata, i live streaming salvati e gli episodi di podcast, mentre non risulta disponibile nei video contrassegnati per bambini, in quelli per pubblico adulto o in quelli impostati come privati.

In arrivo le votazioni per le playlist preferite di YouTube Music

Chiudiamo queste novità di casa Google con un cambiamento in arrivo su YouTube Music. Sembra infatti che la casa di Mountain View sia al lavoro su una funzione che consentirebbe agli utenti di votare le playlist preferite. Attualmente, l’app mostra solo il numero totale di riproduzioni su una playlist, senza offrire alcuna indicazione sul “giudizio” da parte della community.

Ci sono tracce di questa novità all’interno dell’APK della versione più recente di YouTube Music, ossia la 7.05.52 (via Android Authority):

<string name=”playlist_voting_collaborators_only”>Collaborators only</string>

<string name=”playlist_voting_everyone”>Everyone</string>

<string name=”playlist_voting_off”>Voting off</string>

In base a quanto possiamo leggere, i creatori di playlist su YouTube avranno la possibilità di consentire la votazione delle proprie playlist; apparentemente, sembra che sarà offerta la possibilità di scegliere se aprire il voto a tutti o solo ai collaboratori. Si tratterebbe di un qualcosa di simile a quanto avveniva su Spotify, le cui playlist mostravano il conteggio dei “mi piace” per poterne valutare la popolarità (ora viene riportato invece il conto dei salvataggi).

Questa novità non è ancora disponibile su YouTube Music, ma le stringhe di codice qui sopra indicano che potrebbe essere introdotta con una delle prossime release dell’applicazione per Android. Nell’attesa, potete verificare di disporre della più recente versione seguendo il badge qui sotto verso il Google Play Store.