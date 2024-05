Torniamo a parlare di un’applicazione sviluppata dal colosso di Mountain View che negli ultimi tempi sta ricevendo diverse attenzioni da parte dell’azienda, ci riferiamo a Google Messaggi, ovvero il software dedicato alla messaggistica di Big G.

Sembra che Google abbia intenzione di attrarre a sé un maggior numero di utenti, visto che sta lavorando senza sosta per implementare diverse novità e miglioramenti in Messaggi; di recente, tanto per fare qualche esempio, abbiamo visto come la società abbia riprogettato il registratore presente all’interno dell’app introducendo al contempo la funzione Voice Moods, come Messaggi potrebbe presto lasciarvi disattivare le animazioni delle reazioni, come sia in lavorazione una nuova funzionalità per proteggere gli utenti dallo spam, come l’azienda stia sperimentando con alcuni utenti l’integrazione di Gemini nell’app, o ancora come sia in lavorazione una nuova schermata per la condivisione delle immagini.

Anche oggi dunque torniamo a parlare di novità, scopriamo insieme le ultime modifiche apportate da Google all’app Messaggi.

Google Messaggi inizia a ricevere la funzione di modifica del testo

Ci sono svariate applicazioni dedicate alla messaggistica sullo store ufficiale di Google, la maggior parte di queste offrono agli utenti funzionalità simili, come per esempio la possibilità di modificare il testo di un messaggio dopo l’invio; Google Messaggi non vanta ancora tale funzione nella versione stabile del software ma, già nel mese di febbraio, avevamo visto insieme i primi indizi di una sua futura implementazione.

In precedenza era necessaria l’attivazione di un apposito flag per poter beneficiare della funzionalità che permette di modificare il testo di un messaggio dopo l’invio ma, nelle ultime ore, la funzione sembra essere diventata maggiormente disponibile per gli utenti del canale Beta, senza necessità di alcun tipo di attivazione.

Come potete notare dalle immagini qui sopra, premendo a lungo sul messaggio da modificare, nella parte superiore della schermata appare un’apposito nuovo pulsante a forma di matita, esso ci consente di modificare il testo del messaggio inviato entro 15 minuti; è bene specificare che al momento la funzione è disponibile solo se entrambi gli utenti sono nel canale Beta, inoltre è possibile visualizzare il testo originalmente inviato nei dettagli del messaggio.

Non è chiaro quando la possibilità di modificare il testo in Google Messaggi verrà resa disponibile anche per gli utenti utilizzatori della versione stabile, ma considerando i passi avanti rispetto a quando la funzione era nascosta dietro a un flag, è lecito presumere che possa richiedere tempi brevi.

In futuro non vedrete più cosa scrivono i contatti che avete bloccato nelle chat di gruppo

Come molti altri software analoghi, anche Google Messaggi offre la possibilità di bloccare la ricezione dei messaggi da parte di un contatto, bloccando una determinata persona non riceveremo più i suoi messaggi diretti ma, almeno per il momento, continueremo a visualizzare quello che scrive all’interno delle chat di gruppo.

Nel prossimo futuro però, stando a quanto individuato dal cacciatore di codici Assemble Debug, la situazione potrebbe cambiare: sembra infatti che Google stia lavorando ad una nuova funzione che permette di bloccare i messaggi di un contatto indesiderato anche all’interno delle chat di gruppo.

Come potete notare, nell’ultima Beta di Messaggi è disponibile per vie traverse la possibilità di bloccare un contatto anche nelle chat di gruppo, i messaggi inviati da questa persona non verranno visualizzati dall’utente che ha attivato il blocco, anche se stranamente la persona bloccata potrà visualizzare e rispondere ai messaggi dell’altro. Anche in questo caso non ci sono indizi circa le tempistiche di disponibilità della nuova funzione per il canale stabile di Google Messaggi, bisognerà attendere.

Google ascolta i propri utenti e Messaggi torna al passato

Non tutte le novità che vengono introdotte all’interno di un’applicazione vengono accolte favorevolmente da parte degli utenti, abbiamo visto diversi esempi nel corso del tempo e, a volte, l’azienda che sviluppa il software ascolta le lamentele presentate cercando di correre ai ripari.

È esattamente quello che sta succedendo nell’ultima versione Beta di Google Messaggi: alcuni di voi potrebbero ricordare come qualche mese fa l’azienda avesse introdotto in Messaggi un campo di testo su due righe che, sebbene disponibile solo per alcuni utenti nel canale Beta, non aveva riscosso pareri favorevoli. Molti utenti si sono infatti lamentati facendo presente a Big G come il campo in questione fosse visivamente poco attraente, oltre a sprecare spazio inutilmente.

Come potete notare dalle immagini qui sopra, Google sembra aver ascoltato le lamentele dei propri utenti ripristinando il campo di testo a riga singola nella versione Beta 20240506_04_RC00; con il passare del tempo la nuova, o vecchia visualizzazione in realtà, dovrebbe diventare disponibile per tutti gli utenti.