Google è costantemente al lavoro per migliorare i servizi offerti ai propri utenti, nonché per introdurre in questi nuove funzionalità; oggi scopriamo insieme le ultime novità per una serie di servizi, come Google TV, Foto, Messaggi e Drive.

Questo strano bug di Google TV non è poi così male

Google Tv è il il sistema operativo sviluppato dal colosso di Mountain View che anima televisori, TV box, oltre ovviamente alle Chromecast con Google TV dell’azienda.

Negli ultimi tempi la piattaforma ha ricevuto alcune novità, come l’introduzione della funzionalità Fast Pair, la prossima aggiunta di una funzione per trovare il telecomando, o ancora l’introduzione dei tag tematici per consigliare contenuti agli utenti.

Nelle ultime ore, hanno iniziato a circolare in rete diverse segnalazioni in merito ad un anomalo comportamento di Google TV, il sistema operativo in questione di solito, nella schermata iniziale, propone una serie di consigli sui contenuti e, in alcuni casi, di annunci.

Come potete notare dal video qui sopra, condiviso da un utente su Reddit, sembra che Google TV abbia smesso di visualizzare consigli e annunci, limitandosi alla visualizzazione delle applicazioni installate sul dispositivo.

La causa di questo problema non è ancora chiara, anche se è lecito presumere che possa trattarsi di un semplice bug; alcuni utenti sono riusciti a risolvere semplicemente riavviando il dispositivo, mentre altri visualizzano ancora questa esperienza castrata anche in seguito al ripristino del dispositivo.

È probabile che prima o poi l’azienda risolva il bug in questione, anche se diversi utenti notano come la “nuova interfaccia” non sia poi così male.

Nuove informazioni sulla funzionalità La mia settimana di Google Foto

Come molti altri servizi del colosso l’app Google Foto gode di tutta una serie di nuove funzioni implementate ciclicamente e altrettante in costante lavorazione. Di recente, tanto per fare qualche esempio, abbiamo avuto modo di vedere come Google potrebbe consentire agli utenti di migliorare i video con un solo click e di nascondere alcuni volti, come l’azienda abbia introdotto nell’app una scorciatoia per il contatto preferito, come sia stato democratizzato l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, o ancora come l’app potrebbe permettere di modificare il tempo di permanenza nel cestino delle foto cancellate.

Alcuni di voi potrebbero ricordare come a inizio maggio avessimo visto insieme alcune informazioni riguardanti la funzione “La mia settimana”, presumibilmente in arrivo nel prossimo futuro; oggi grazie a quanto individuato da assembledebug abbiamo modo di reperire qualche informazione in più sulla funzionalità.

Analizzando la versione 6.86 dell’app Google Foto il cacciatore di codici si è imbattuto in una serie di nuove stringhe di codice:

<string name=”photos_album_titlecard_facepile_tallac_invite_only_subtitle”>Invite your closest people to follow along and start their own</string> <string name=”photos_memories_myweek_entry_create_title”>Introducing My Week</string> <string name=”photos_album_titlecard_facepile_tallac_invite_only_title”>My Week is an invite only feature</string> <string name=”photos_memories_myweek_entry_title”>Add to your week</string> <string name=”photos_memories_tallac_create_description”>A weekly photo journal for you and a few special people you choose</string> <string name=”photos_memories_tallac_create_header_alt”>A photo journal to collect your favorite moments</string> <string name=”photos_memories_tallac_create_invite_description”>They will see your weekly memory directly in the Photos tab. They can also see photos from past weeks in the album.</string> <string name=”photos_memories_tallac_create_pick_photos_description”>Choose the shots that bring your last couple weeks to life or just make you smile</string> <string name=”photos_memories_tallac_create_pick_photos_hint”>Pick photos from your last couple weeks</string> <string name=”photos_memories_tallac_create_description_alt”>Share it with a few special people so they can stay in the loop</string> <string name=”photos_memories_tallac_create_header”>Forget about followers. Share what feels good.</string> <string name=”photos_memories_tallac_create_pick_photos_header”>Get started by picking photos</string>

Queste stringhe sembrano confermare come la funzionalità possa essere disponibile solo dietro invito, consentendo di condividere le proprie foto con un piccolo gruppo di amici e familiari.

Sembra che Google abbia sviluppato questa funzione per fornire agli utenti uno strumento di condivisione senza dover necessariamente ricorrere ai social network, per il momento non ci sono informazioni sulla disponibilità de La mia settimana, bisognerà probabilmente attendere ancora qualche tempo.

Messaggi risolve un piccolo problema per l’invio delle foto

Big G sta lavorando senza sosta per implementare diverse novità e miglioramenti in Messaggi; di recente, tanto per fare qualche esempio, abbiamo visto come Messaggi potrebbe presto lasciarvi disattivare le animazioni delle reazioni, come sia in lavorazione una nuova funzionalità per proteggere gli utenti dallo spam, come l’azienda stia sperimentando con alcuni utenti l’integrazione di Gemini nell’app, come sia in lavorazione una nuova schermata per la condivisione delle immagini., o ancora come siano in arrivo tutta una serie di novità per l’app.

Oggi invece, grazie all’instancabile assembledebug, scopriamo come l’azienda sembri aver risolto un piccolo problema nell’invio delle foto tramite l’applicazione: allo stato attuale, inviando più file in una conversazione, questi non vengono raggruppati come invece accade con altri servizi di messaggistica.

Come potete notare dal video qui sopra però, nell’ultima versione di Messaggi (v.20240603) sembra che le cose siano cambiate; lo sviluppatore è riuscito ad attivare la novità tramite dei flag sperimentali, novità che ora permette agli scatti inviati di essere raggruppati insieme all’interno della conversazione.

Anche in questo caso non ci sono informazioni circa la disponibilità della novità per tutti gli utenti.

Google Drive potrebbe presto migliorare nella scansione dei documenti

Google Drive è il servizio di cloud storage dell’azienda e viene ampiamente utilizzato da chiunque sia in possesso di un account Google, la società offre infatti 15 GB di spazio di archiviazione in cloud in maniera gratuita, quantitativo sufficiente a soddisfare le necessità di diversi utenti.

Anche in questo caso Google investe diverse risorse nel miglioramento del servizio, negli ultimi mesi per esempio abbiamo visto come Drive abbia migliorato la riproduzione video e allargato la nuova UI per la ricerca, ma anche come in futuro lo scanner di documenti integrato nel servizio potrà essere utilizzato con qualsiasi applicazione Android, nonché come il servizio stia cercando di mettere in ordine i vostri file.

Secondo quanto individuato dal cacciatore di codici assembledebug, sembra che nel prossimo futuro Drive possa ricevere una gradita aggiunta per quel che riguarda la scansione dei documenti: allo stato attuale infatti, lo scanner integrato nell’app consente esclusivamente di salvare quanto catturato come file PDF; nel vasto panorama di applicazioni Android sono disponibili diverse alternative simili, che vantano funzionalità aggiuntive (per esempio Microsoft Lens).

L’immagine proviene dall’ultima versione di Google Drive, v2.24.227.0, e ci mostra come in futuro l’app dovrebbe consentire di salvare le pagine scansionate anche come file immagine .jpeg, dando al contempo all’utente la possibilità di impostare la qualità dell’immagine.

Non si tratta di nulla di rivoluzionario visto che, come detto, esistono già alternative di terze parti con queste funzionalità, ma si tratta sicuramente di una gradita aggiunta per Google Drive; bisognerà attendere per scoprire quando Google deciderà di renderla disponibile per tuti gli utenti.