Considerando il notevole apprezzamento da parte degli utenti, il team di sviluppatori del colosso di Mountain View investe diverse risorse nel miglioramento di Google Foto, l’app gode infatti di tutta una serie di nuove funzioni implementate ciclicamente e altrettante in costante lavorazione.

Negli ultimi tempi per esempio abbiamo avuto modo di vedere come Google potrebbe consentire agli utenti di migliorare i video con un solo click e di nascondere alcuni volti, come l’azienda abbia introdotto nell’app una scorciatoia per il contatto preferito, come sia stato democratizzato l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, o ancora come l’app potrebbe permettere di modificare il tempo di permanenza nel cestino delle foto cancellate.

Oggi vediamo insieme un’ulteriore novità in lavorazione per Google Foto, che in futuro potrebbe diventare un po’ più social.

Google Foto vi permetterà di mettere mi piace a foto e video condivisi

Già da qualche tempo Google sta lavorando ad una nuova funzionalità da implementare in Foto, si tratta della funzione “La mia settimana”, una sorta di album dei ricordi aggiornato settimanalmente e condiviso con alcuni contatti di fiducia; proprio nel frangente inerente alla condivisione si palesa l’ultima novità individuata dai colleghi di piunikaweb.

Durante l’analisi del codice dell’ultimo aggiornamento di Google Foto (versione 6.81.0.630134183), sono state individuate alcune stringhe di codice riguardanti una funzione in lavorazione, ovvero la possibilità per i destinatari di mettere mi piace alle foto e ai video condivisi.

<string name=”photos_stories_myweek_liked_photo”>A %1$s è piaciuta questa foto</string>

<string name=”photos_stories_myweek_liked_video”>A %1$s è piaciuto questo video</string>

Come potete notare, le stringhe di codice riportate qui sopra suggeriscono proprio questa funzionalità, menzionando inoltre espressamente i video che inizialmente non sembravano poter essere utilizzati con la funzione La mia settimana.

In futuro quindi, Google Foto potrebbe non solo permettervi di condividere gli scatti e i video effettuati durante la settimana con un gruppo di amici o parenti, ma permetterà a questi di esprimere un eventuale apprezzamento, rendendo l’intera esperienza più coinvolgente.

Al momento non ci sono indicazioni sulle tempistiche di disponibilità della funzione La mia settimana, con o senza le aggiunte menzionate poco sopra; Google è solita testare diverse novità per i propri servizi che potrebbero anche non vedere mai la luce. Non ci resta che attendere pazientemente per saperne di più.