Dopo essere stata annunciata il mese scorso, sta iniziando la sperimentazione di Gemini per alcuni utenti di Google Messaggi. Gemini, infatti, era stato presentato come un chatbox principalmente in grado di aiutare gli utenti a scrivere messaggi, scambiare idee, pianificare eventi o per avere soltanto una conversazione simpatica.

Quali utenti possono sperimentare il nuovo chatbox

Gli utenti selezionati per sperimentare il lancio di Gemini su Google Messaggi devono disporre di una serie di precise caratteristiche. Innanzitutto, devono essere beta tester; avere un RCS abilitato; possedere un account Google personale (dai 18 anni in su, senza Family Link o un account Google Workspace); avere impostato come lingua principale l’inglese in tutti i Paesi in cui è disponibile Gemini in Google Messaggi (il francese è stato accettato solo in Canada); l’ultima versione di Google Messaggi.

Inoltre, è necessario possedere un telefono Android idoneo, ossia uno di questi modelli:

Gemini è disponibile in più di 165 Paesi. L’azienda ha dichiarato che sta lavorando per rilasciare una versione disponibile in più lingue e in più luoghi nel mondo.

Come funziona Gemini in Google Messaggi

Gli utenti selezionati, dopo aver selezionato “Avvia chat”, dovrebbero aver modo di visualizzare Gemini come opzione di contatto. Una volta seguite le istruzioni presentate sullo schermo, gli utenti hanno la possibilità di interfacciarsi sulla classica schermata di messaggistica. L’unica differenza consiste nell’assenza di messaggi vocali, sebbene sia possibile caricare immagini.

Le conversazioni avvengono su RCS, però non sono crittografate end-to-end. Gli utenti hanno inoltre la possibilità di modificare il colore delle bolle. Il chatbox, però, non è accessibile su Messaggi per il web. Per adesso, Gemini in Google Messaggi è soltanto una conversazione diretta tra il singolo utente e il chatbox. Non è infatti possibile estendere Gemini in altre conversazioni con più utenti. Per lasciare un feedback sulle risposte di Gemini, gli utenti possono tenere premuto sui messaggi ricevuti e lasciare un pollice in su o in giù.

Gemini 1.0 Pro è stato ottimizzato per fornire agli utenti risposte più concise e precise, qualora venisse posta una qualsiasi tipologia di domanda. È inoltre disponibile il supporto per le estensioni Gemini, così da accedere a Workspace (Gmail, Drive e Documenti), YouTube, Maps, Voli e Hotel.