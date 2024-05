Ci sono vari servizi tra quelli che gli utenti utilizzano quotidianamente che sono offerti da Google, il colosso di Mountain View infatti vanta una schiera di software particolarmente apprezzati dai relativi utilizzatori, motivo per cui l’azienda è costantemente al lavoro per migliorare le varie applicazioni e dotarle di nuove funzionalità.

Oggi scopriamo insieme le ultime novità, in arrivo o già disponibili, per alcune delle applicazioni e servizi dell’azienda, nello specifico Google Foto, YouTube TV e Google Messaggi.

Google Foto vi consentirà presto di migliorare i vostri video con un solo click e vi permetterà di nascondere alcuni volti

Uno dei servizi più apprezzati tra quelli offerti dall’azienda è certamente Google Foto, la società è ben consapevole di ciò ed è per questo che puntualmente si prodiga nel miglioramento del servizio offerto.

Negli ultimi tempi, tanto per fare qualche esempio, abbiamo visto come l’azienda abbia introdotto nell’app una scorciatoia per il contatto preferito, come sia stato democratizzato l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, o ancora come l’app potrebbe permettere di modificare il tempo di permanenza nel cestino delle foto cancellate.

Ad ogni modo, secondo quanto individuato dal cacciatore di codici Assemble Debug e condiviso con i colleghi di androidauthority, sembra che Google si stia preparando ad aggiungere una nuova funzionalità di editing video all’interno di Foto, la cosa interessante è che le modifiche verranno apportate con un solo click da parte dell’utente.

Come potete notare dall’immagine qui sopra, nella schermata dedicata alla modifica di un file video è ora presente una nuova icona a forma di bacchetta magica (dove attualmente è presente l’icona per l’attivazione o disattivazione del volume): la nuova funzione dovrebbe chiamarsi Migliora il tuo video e consente di regolare in maniera automatica la luminosità, il contrasto, la saturazione e altre qualità di un video per renderlo migliore con un singolo tap sull’apposito pulsante, le tempistiche di elaborazione dipendono dalla lunghezza del video.

Grazie al video qui sopra potete farvi un’idea più chiara delle potenzialità della nuova funzione, che attualmente è stata attivata per vie traverse nella versione 6.81.0.628906483 di Google Foto, nonostante non ci siano informazioni precise circa le tempistiche di rilascio, nel prossimo futuro dovrebbe diventare disponibile per tutti gli utenti.

Passiamo ora alla seconda novità individuata in Google Foto sempre da Assemble Debug e condivisa con i colleghi di androidauthority, si tratta della possibilità di offrire agli utenti maggiore controllo e possibilità di scelta su quali volti visualizzare nella sezione Ricordi.

Nella stessa versione dell’app menzionata poco sopra, è stata individuata una nuova opzione “Mostra meno” per fare in modo che un volto non venga visualizzato nei Ricordi ma sia comunque visibile nelle foto del gruppo; come potete notare anche dalle immagini qui sotto, sembra trattarsi di una versione meno aggressiva dell’opzione “Blocca volto”, grazie alla quale è possibile far scomparire completamente i volti dai ricordi e dalle foto di gruppo.

Nella sezione “Persone e animali domestici” dove al momento è possibile assegnare un nome ai volti che appaiono nelle foto, sarà presente una nuova sezione “Nascondi volto dai ricordi” grazie alla quale sarà possibile accedere alla finestra di dialogo che permette la prosecuzione della procedura; inoltre verrà creato un nuovo percorso all’interno delle impostazioni per facilitare l’accesso alla funzione (Impostazioni -> Preferenze -> Ricordi -> Nascondi persone e animali domestici).

Come spesso accade, la novità in questione non è al momento disponibile per gli utenti ed è stata attivata per vie traverse, tuttavia la sua presenza indica come Google stia lavorando per implementarla in futuro nella versione stabile disponibile per tutti; non ci resta che attendere per saperne di più.

Alcuni utenti beneficiano del ritorno dell’opzione di qualità “1080p Enhanced” in YouTube TV

All’inizio di quest’anno la piattaforma YouTube TV beneficiò dell’introduzione di una nuova opzione, quasi subito rimossa a causa di un bug, grazie alla quale gli utenti potevano usufruire di una migliore qualità delle immagini; ci riferiamo all’opzione 1080p Enhanced che permetteva agli utenti di godere di un’immagine più nitida aumentando il bitrate dei flussi con risoluzione 1080p a 60 fotogrammi al secondo.

Secondo quanto riportato, negli ultimi giorni l’opzione in questione sarebbe tornata nuovamente disponibile per molti utenti utilizzatori di dispositivi idonei, Google dal canto suo non ha ancora confermato il ritorno dell’opzione, segno di come probabilmente questa non sia ampiamente disponibile al momento; tuttavia si tratta di una gradita notizia per gli abbonati a YouTube TV che cercano un notevole miglioramento nella loro esperienza visiva senza il costo aggiuntivo di un piano 4K.

Non ci resta che attendere qualche informazione in più da parte dell’azienda.

Tutti gli utenti possono ora disattivare le animazioni delle reazioni in Google Messaggi

Passiamo all’ultima applicazione della lista odierna che vanta qualche novità, si tratta di Google Messaggi ovvero l’applicazione di messaggistica sviluppata dall’azienda che negli ultimi tempi ha beneficiato di particolari attenzioni; abbiamo visto per esempio come sia in lavorazione una nuova funzionalità per proteggere gli utenti dallo spam, come l’azienda stia sperimentando con alcuni utenti l’integrazione di Gemini nell’app, o ancora come sia in lavorazione una nuova schermata per la condivisione delle immagini.

Di recente inoltre, alcuni di voi potrebbero ricordare come vi avessimo riportato la notizia dell’individuazione di una nuova opzione all’interno dell’app, grazie alla quale era possibile disattivare le animazioni delle reazioni, funzionalità implementata dalla società nel mese di marzo.

La scorsa settimana, nell’ultima versione Beta dell’app allora disponibile, Google aveva introdotto la possibilità di attivare o disattivare le animazioni in questione grazie ad un apposito interruttore all’interno delle Impostazioni.

Come potete notare dall’immagine qui sopra, nelle ultime ore l’interruttore individuato in precedenza è diventato disponibile anche per gli utenti della versione stabile di Google Messaggi, l’azienda consente quindi a ognuno di personalizzare maggiormente l’esperienza d’uso del servizio in questione secondi i propri gusti.