Google Drive è senza dubbio uno dei servizi di Google più utilizzati. Introdotto nel 2012 garantisce agli utenti un modo sicuro per archiviare e condividere i propri dati, video, foto o documenti nella maniera più semplice e rapida possibile.

Ora sembra che il colosso di Mountain View stia lavorando su una nuova funzionalità per Google Drive in modo che in futuro gli utenti possano organizzare i loro file in un modo diverso dalle classiche cartelle.

Google Drive testa le categorie per organizzare i file

Il modo tipico di archiviare i file è quello di creare manualmente delle cartelle, ma sembra che presto saremo in grado organmizzare i file in categorie. Il noto informatore AssembleDebug ha individuato i primi screenshot che dimostrano che la funzionalità è attualmente in fase di sviluppo.

Nelle immagini condivise tramite X si vede la nuova opzione per gestire le categorie, toccando la quale si apre un elenco delle stesse con le relative caselle di spunta per selezionarle. Tra quelle mostrate ci sono ad esempio auto, finanza, casa, dati personali, assicurazione, medicine, animali domestici, ricette, viaggi, lavoro, ecc.

Alla fine non è molto diverso dalle classiche cartelle, solo che questo modo di categorizzare i file sembra più al passo coi tempi, inoltre permette di caricare con un unico upload file di diverse categorie e organizzarle successivamente.

