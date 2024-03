Orientarsi e scegliere cosa guardare può essere un problema quando le possibilità sono pressoché infinite, visto che le piattaforme di intrattenimento sono molte e cariche di contenuti.

Google TV ora sembra voler aiutare gli utenti a trovare il film giusto anche con dei tag tematici aggiunti per contenuti specifici della piattaforma.

Google TV introduce i tag tematici

Scorrendo la sezione “Le migliori scelte per te” sulla schermata iniziale di Google TV alcuni utenti hanno notato tre brevi tag sotto la descrizione del film o del programma TV in questione.

Ad esempio la serie animata di Batman contiene i tag “divertente”, “avvincente” e “suggestivo” che dovrebbero dare all’utente un’idea più chiara di cosa aspettarsi dallo spettacolo.

Al momento questi tag sembrano unici per ogni film suggerito nella schermata iniziale, ma non è chiaro se vengano generati in base alle recensioni del contenuto, magari con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

A ogni modo questi i tag non verranno mostrati in altre sezioni, poiché scompariranno ad esempio espandendo la visuale o selezionando un’opzione.

Al momento questa funzionalità sembra essere limitata, in quanto non tutti i contenuti mostrano i tag, ma questo potrebbe dipendere dalle singole piattaforme.

Google ha recentemente avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento per Chromecast con Google TV, il quale introduce parecchie novità, tra cui un rinnovamento dell’interfaccia utente.