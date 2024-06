Annunciato per la prima volta durante il Google I/O 2017, Google Lens è uno strumento particolarmente utile, il cui scopo è quello di fornire all’utente maggiori informazioni attraverso l’analisi visiva di ciò che viene inquadrato con la fotocamera dello smartphone, ciò che è presente all’interno di scatti già catturati o semplicemente visualizzato nel browser.

Lo strumento in questione è una sorta di precursore di Cerchia e cerca e alcuni potrebbero pensare che gli sforzi del colosso di Mountain View si siano spostati su questa nuova funzione, abbandonando il miglioramento di Lens; in realtà non è così, nonostante Lens non riceva le medesime attenzioni di Cerchia e cerca negli ultimi tempi, l’instancabile cacciatore di codici assembledebug ha individuato alcune interessanti novità in sviluppo per lo strumento in questione.

In futuro potrete aggiungere maggiore contesto alle ricerche di Google Lens

Conosciamo tutti il funzionamento di Google Lens, sugli smartphone Android basta aprire l’app Google, cliccare la relativa icona e scattare una foto per far sì che lo strumento ci restituisca tutta una serie di informazioni attraverso l’analisi visiva dello scatto; in alcune occasioni però, potrebbe essere utile poter aggiungere maggiore contesto alle ricerche e sembra che Google sia al lavoro proprio su qualcosa del genere.

Secondo quanto individuato nell’app Google v15.22.29.29.arm64 (beta), sembra che l’azienda sia intenzionata a semplificare l’avvio di una ricerca e la contestuale aggiunta di ulteriore contesto, migliorando di fatto la capacità di Google Lens in base agli input dell’utente: se al momento come detto è possibile esclusivamente premere il pulsante di scatto per effettuare una ricerca, in futuro potrebbe essere possibile premere a lungo sul tasto in questione per aggiungere contemporaneamente ulteriori informazioni tramite la voce.

Il video che potete vedere qui sopra ci mostra chiaramente il futuro possibile funzionamento di Google Lens, la nuova funzione consentirebbe di aggiungere maggiore contesto alla ricerca in maniera decisamente semplice e intuitiva; nel codice dell’app sono state inoltre individuate anche alcune stringhe di codice:

Explore how people use Lens

Search with video

Hold to record a video and search with your voice

Come potete notare, il colosso potrebbe essere al lavoro su una funzionalità per far funzionare la ricerca con i video, sebbene al momento questa non sia disponibile nella versione beta del software.

Come sempre l’individuazione di queste novità, non disponibili per gli utenti comuni, non implicano necessariamente la loro implementazione in qualche futura versione del servizio; non ci resta che attendere per saperne di più.