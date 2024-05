Il team di sviluppatori dell’applicazione Google Home ha in programma di implementare un nuovo widget per la schermata principale chiamato Favoriti.

Le prime voci su questo nuovo widget risalgono alla fine dello scorso anno e in occasione di Google I/O 2024 è stato lo stesso colosso di Mountain View a confermare il rilascio a breve di questa novità.

Google Home App su Android si arricchisce di un nuovo widget

Lo staff di 9to5Google, analizzando il codice della versione 3.18 di Google Home App, è riuscito ad attivare il nuovo widget, studiato per consentire agli utenti di avere “un controllo rapido per le proprie azioni, per le automazioni e per i dispositivi”, il tutto con un’interfaccia che si caratterizza per la semplicità (con un look che ricorda quello della griglia dei tile già disponibile o quello della scorciatoia per i controlli domestici delle Impostazioni rapide).

Una volta posizionato il nuovo widget nella schermata principale, gli utenti potranno decidere se sincronizzarlo con la scheda Preferiti esistente o se preferiscono che sia autonomo: nel primo caso verranno sincronizzati i preferiti dall’app Google Home mentre nel secondo gli utenti dovranno personalizzare i vari controlli.

Tra le altre impostazioni del widget vi sono la possibilità di cambiare la casa e la possibilità di riorganizzare l’ordine delle tessere.

Dal punto di vista del design, il widget presenta il logo dell’applicazione nell’angolo in alto a sinistra con il nome della casa accanto e viene sfruttato il tema Dynamic Color. La dimensione predefinita è 5×3 ma gli utenti possono decidere di occupare l’intera schermata.

Il nuovo widget dovrebbe essere presto disponibile per tutti.

Se desiderate scaricare le varie versioni di Google Home app man mano che vengono rilasciate dal colosso di Mountain View, potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). L’applicazione può essere scaricata anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge: